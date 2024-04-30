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Bakan Ersoy açıkladı: Formula 1 yarışları 2026 yılı itibarıyla İstanbul'a geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Spor Haberleri  / Ajanslar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Formula 1 yarışlarının 2026 yılı itibarıyla İstanbul'a geleceğini açıkladı. Ersoy, "İhale başarıyla tamamlandı. Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Mayısın ilk haftası içerisinde yer teslimleri yapılacak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Ersoy, Formula 1 yarışlarının 2026 yılı itibarıyla İstanbul'a geleceğini açıkladı.

'İKİNCİ AŞAMAYA GEÇTİK'

İstanbul F1 Sahası'nın Bakanlığa bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu belirten Ersoy, "Orada bir ihale süreci gerçekleşti nisan ayı içerisinde. İhale başarıyla tamamlandı. Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Mayısın ilk haftası içerisinde yer teslimleri yapılacak. Yani mevcut kiracının, mevcut içerde bulunan kiracının yeri boşaltması ve ihaleyi kazanan yeni kiracıya devretmesi var. Sonrasında da hızlı bir şekilde 2026 itibarıyla Formula 1 yarışlarının İstanbul'a, Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili kontratlama süreci başlayacak. Burada planlandığı şekilde süreç devam ediyor" dedi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Ajanslar
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