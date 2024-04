İstanbul Park ihalesi sonuçlandı, Formula 1 için kapı aralandı! 

Eski kiracısı Intercity ile sözleşmesi sona eren İstanbul Park için düzenlelen ihaleye sadece Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş. katıldı ve pistin yeni işletmecisi oldu. Dikkat çeken bir ayrındı ise şirketin ortaklarından Lale Cander. Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan Cander, Formula 1 yarışlarını 2026'da yeniden Türkiye'ye getirmek istediklerini söyledi.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - İstanbul Kurtköy’de bulunan İstanbul Park pistinin ilk ihalesi 2003 yılında yapılmış ve ihale 20 yıl süreliğine FİYAŞ şirketi tarafından alınmıştı. Bugüne kadar 7 kez Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapan İstanbul Park, 2011’de takvim dışına çıkarılmıştı.

TOSFED İLE BARIŞAMADILAR

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile Formula İstanbul Yatırım A.Ş (FİYAŞ) tesisin kullanımı, yapılan organizasyonlar ve yarışlar konusunda sürekli sorun yaşıyordu. Karşılıklı açıklamaların peş peşe geldiği dönemde İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve FİYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, "Ucuz kahramanlık yapan bazılarına gerekli cevabı, ihale sonucu kesinleştikten sonra vereceğiz. Formula'yı yapmak istiyorum diyorsanız, Formula 1'in sahibi olan şirketin sahibinin kapısını çalmanız gerekiyor. Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun (FIA) değil. Sağda-solda bu konu ile alakası olmayanlarla poz çekerek, hava atarak bu işler olmuyor" ifadelerini kullanmıştı.

TOSFED'den ivedilikle yapılan açıklamada, "Avdagiç'in konu ile alakası olmayanlarla poz çekerek, hava atarak bu işler olmuyor' cümleleriyle tanımladığı toplantı, Sayın Cumhurbaşkanımız ile FIA Başkanı'nın bir araya geldiği ve ülkemizin tanıtımı açısından büyük önem taşıyan fırsatların konuşulduğu üst düzey bir görüşmedir" şeklinde ifadeler kullanılmıştı.

KAZANAN SÜRPRİZ BİR İSİM OLDU

Pistin eski kiracısı Intercity'nin anlaşmasının sona ermesinin ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü, pist ve çevresindeki taşınmazlar için 2 Nisan'da ihale yapılacağını duyurmuştu. Yayınlanan ihale ilanına göre, yeni anlaşma 30 yılı kapsayacak ve tahmini bedeli 117 milyon 806 bin 367,89 dolar olarak belirlenmişti. İhaleye tek bir şirket katıldı ve Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş. sürpriz bir şekilde pistin yeni işletmecisi oldu. Can Holding çatısı altındaki şirket, Doğa Koleji ve Bilgi Üniversitesi gibi eğitim kurumlarının sahibi. Öte yandan Can Holding Energy (akaryakıt sektörü), Awox (Dayanıklı Tüketim Malları), hastane, taşımacılık, otel, beton santrali gibi birçok alanda faaliyet gösteren kurumsal bir yapı sergiliyor.

DİKKAT ÇEKEN İSİMDEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Park ihalesini alan Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş.’nin dikkat çeken ortaklarından birisi Pirelli Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander. Habertürk’ten Yiğitcan Yıldız’a açıklama yapan Cander, Formula 1’in 2026 takvimine girmek istediklerini belirterek; “İstanbul Park pisti bir cazibe merkezi olacak. Formula 1, son derece prestijli bir organizasyon. Hangi ülkede yapılıyorsa o ülkeye muazzam bir para bırakıyor ve o ülkenin prestijini yükseltiyor. Düşünün, en son Miami’de düzenlendiğinde kente 4 gün içinde 450 milyon dolar kazandırdı. 2026’da yarış takviminden çıkan ülkeler olacak, dolayısı ile Türkiye’de yarışlar yeniden yapılabilecek" ifadelerini kullandı.

Fotoğraftaki Lale Cander

TOSFED İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile yakın temas içinde olduklarını dile getiren Cander, "TOSFED olmadan bu iş olmaz. İşin sportif tarafında TOSFED ile birlikte çalışıyoruz. Formula 1 haricinde diğer yarışları da İstanbul Park’a getireceğiz. Pist yıllardır milli sporculara kapalıydı, artık sporcular da pisti kullanabilecekler. İstanbul Park, Türkiye için çok güzel bir proje olacak" ifadelerini kullandı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi olarak görev yapan Lale Cander, Türk Pirelli Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş.'de de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor.