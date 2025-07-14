OSD Başkanı Eroldu: Yerli üretim payı alarm veriyor!

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından yayınlanan ilk yarı raporuna göre geçen yılın aynı dönemiyle paralel seyreden toplam üretim 706 bin 422 adet olarak gerçekleşti.

ALİ ÇELİK -Otomotiv ihracatı ise bazında yüzde 8 artış gösterirken, perakende satışlarda yüzde 5’lik bir artış yakalandı. Öte yandan yılın ilk yarısında iç pazarda yerlilik oranlarında ise düşüş kaydedildi. Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında OSD Başkanı Cengiz Eroldu kapasite kullanımına dikket çekerek; “Önemli yatırımlarla toplam kapasitemiz 2,2 milyona yükseldi. Mevcut kapasite kullanımınız ise %67 seviyesinde, bu oran kârlılık için yeterli değil. Özellikle iç pazarda geçen yıl ilk yarıdaki %32’lik yerli üretim payı bu yıl %29’a, Haziran ayında ise %24’e geriledi. Bu düşüşün temel nedenlerinden biri, iç pazar büyürken yerli üretimin pazar payı kaybetmesi. Çözüm, ihracatı artırmak ve rekabetçiliğin iyileştirilmesi” dedi.

Eroldu, 2025’in yeni yatırımların hayata geçtiği bir geçiş yılı olduğunu belirterek, “2026 Otomotiv sanayii için daha iyi bir yıl olacağını öngörüyorüz. Ayrıca, yüksek faiz oranlarının düşme eğiliminin sektörün önünü açacağını düşünüyoruz. Önümüzde karamsar olmak için bir sebep görümüyoruz” ifadelerini kullandı.