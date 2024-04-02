İsrail basınında çarpıcı iddia: İsrail halkının Lübnan’la savaşa mı hazırlıyor

İsrail basınında Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, halkı Lübnan'la savaşa hazırlamayı düşündüğünü ileri sürüldü. İddialar arasında, Gallant'ın halkın savaş olasılığını nasıl algılayacağına ilişkin kamuoyu yoklamaları yapılması yönünde talimatlar verdiği de var.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesi, Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın, Hizbullah'a karşı kapsamlı bir savaş ihtimalinde İsraillileri hazırlamanın en iyi yolunun bulunması için bir toplantı düzenlediğini yazdı.

Haberde, Tel Aviv'in dün Şam'da meydana gelen İranlı yetkilileri hedef alan hava saldırının sorumluluğunu henüz üstlenmediği kaydedildi. "Tel Aviv'in bunun sorumlusu olduğunu kabul edecek olursak, halkı Hizbullah ve İranlı hamileri ile geniş çaplı bir savaşa hazırlamak için gerçek bir ihtiyaç oluşmuş olacak." ifadelerine yer verildi.

Gallant'ın ayrıca, halkın savaş ihtimalini nasıl algılayacağına ilişkin kamuoyu yoklamaları yapılması yönünde talimatlar verdiği ve bir savaş durumunda halkı bilgilendirme şeklinin en iyi yolunun tespit edilmesini talep ettiği aktarıldı. Haberde "Savunma Bakanı Gallant, yalnızca İsrail halkının yükselen savaş olasılığına verdiği tepkiden değil aynı zamanda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın kamuoyunu bilinçlendirme kampanyasına vereceği tepkiden de endişe duyuyor. Nasrallah'ın İsrail medyasının sıkı bir takipçisi olduğu düşünülüyor. Konuşmalarında sık sık İsrail'deki kamuoyunun duyarlılığını analiz ediyor. Dolayısıyla Nasrallah, böyle bir kampanyayı İsrail ile askeri çatışmayı yoğunlaştırmak için bir fırsat olarak görebilir." ifadeleri kullanıldı.

Lübnan'la savaşa dair bir kampanya meselesinin İsrail ordusundaki üst düzey subayları da rahatsız ettiğine dikkati çeken gazetede ayrıca adı belirtilmeyen İsrailli kaynağın "(Lübnan'a karşı) kampanyayı hızlandırmalıyız. Vatandaşların paniğe kapılmaları için değil, farkındalık oluşturmak ve neye hazırlandığımızı tam olarak bilmeleri için" dediği ifade edildi.