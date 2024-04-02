İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
RamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Dünya > ABD Başkanı Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi telefonda görüştü

ABD Başkanı Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi telefonda görüştü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD Başkanı Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi telefonda görüştü

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Bıden, göreve gelmesinden bu yana Pekin'deki mevkidaşı Xi Jinping ile ikinci kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray bu görüşmeyi iki liderin "durum değerlendirmesi" yapmaları ve gergin ABD-Çin ilişkilerini sorumlu bir şekilde yönetmeleri için bir yol olarak tanımladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Temmuz 2022'den bu yana Xi ile yapılan ilk telefon görüşmesinde Biden ABD'nin bir dizi endişesini dile getirdi. Biden’ın "Yoğun rekabet, gerilimleri yönetmek, yanlış algılamaları gidermek ve istenmeyen çatışmaları önlemek için yoğun diplomasi gerektiriyor." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Beyaz Saray, Biden'ın Xi'yi özellikle Çin'in "adil olmayan ticaret politikaları ve piyasa dışı ekonomik uygulamaları" sebebiyle eleştirdiğini açıkladı. ABD Başkanı ayrıca Xi'ye, ulusal güvenlik riski oluşturması halinde Çin'in ABD teknolojisine erişimini engellemek için "gerekli adımları" atmaya devam edeceğini söyledi.

Şubat ayında Biden, Amerikan altyapısına bağlanarak ve sürücü verilerini alarak ABD ulusal güvenliğine zarar verebileceği endişesiyle Çin'in akıllı arabalarına yönelik bir soruşturma başlatmıştı. Biden ayrıca özellikle Kasım ayındaki ABD başkanlık seçimleri öncesinde siber güvenlik tehditleri olasılığını da gündeme getirdi. Beyaz Saray açıklamasında "Herhangi bir ülkenin seçimlerimize müdahale etmesi ya da etkilemesinden duyduğumuz endişe konusunda son derece netiz." ifadeleri aktarıldı.

ABD Başkanı Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi telefonda görüştü - 1. Resim

İki lider ABD-Çin ekonomik ilişkilerinin yanı sıra Tayvan'la ilgili gerilimleri ve Çin'in Ukrayna işgalinde Rusya'ya verdiği desteği de ele aldı.

Çarşamba günü Biden'ın üst düzey ekonomi temsilcisi Hazine Bakanı Janet Yellen'in Guangzhou ve Pekin'de beş gün boyunca mevkidaşlarıyla yüz yüze görüşmeler yapmak üzere Çin'e hareket etmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanı Antony Blinken da bu yıl içinde Çin'i ziyaret etmeyi planlıyor.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail basınında çarpıcı iddia: İsrail halkının Lübnan’la savaşa mı hazırlıyor - Dünyaİsrail basınında çarpıcı iddia: İsrail halkının Lübnan’la savaşa mı hazırlıyorErmenistan’a Fransa Desteği - DünyaErmenistan’a Fransa Desteğiİngiltere, İsrail'in İngiliz Büyükelçisini Bakanlığa çağırdı - Dünyaİngiltere, İsrail'in İngiliz Büyükelçisini Bakanlığa çağırdıGünay Sudan'da korkunç saldırı - 12 kişi öldürüldü, 15 çocuk kayıp - DünyaGünay Sudan'da korkunç saldırı - 12 kişi öldürüldü, 15 çocuk kayıpAlman siyasetçiden sert çıkış - Almanya İsrail'e silah ambargosu uygulamalı - DünyaAlman siyasetçiden sert çıkış - Almanya İsrail'e silah ambargosu uygulamalıDışişleri Bakanlığı, İsrail'in Şam’daki İran Büyükelçiliğini hedef alan saldırısını kınadı - DünyaDışişleri Bakanlığı, İsrail'in Şam’daki İran Büyükelçiliğini hedef alan saldırısını kınadıBM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Şam'a yaptığı hava saldırısını kınadı - DünyaBM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Şam'a yaptığı hava saldırısını kınadıABD'li silah fabrikasına "soykırım" darbesi! Filistin destekçisi aktivister, tesise balyozla saldırdı - DünyaABD'li silah fabrikasına "soykırım" darbesi! Filistin destekçisi aktivister, tesise balyozla saldırdıKazakistan su taşkınlarıyla alarma geçti! 1500 eve tahliye kararı - DünyaSu taşkınları ülkeyi alarma geçirdi!İspanya Başbakanı Sanchez duyurdu: Yazdan önce Filistin devletini tanıyacaklar - Dünyaİspanya Başbakanı Sanchez duyurdu: Yazdan önce Filistin devletini tanıyacaklar
Sonraki Haber Yükleniyor...