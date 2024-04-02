ABD Başkanı Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi telefonda görüştü

ABD Başkanı Joe Bıden, göreve gelmesinden bu yana Pekin'deki mevkidaşı Xi Jinping ile ikinci kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray bu görüşmeyi iki liderin "durum değerlendirmesi" yapmaları ve gergin ABD-Çin ilişkilerini sorumlu bir şekilde yönetmeleri için bir yol olarak tanımladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Temmuz 2022'den bu yana Xi ile yapılan ilk telefon görüşmesinde Biden ABD'nin bir dizi endişesini dile getirdi. Biden’ın "Yoğun rekabet, gerilimleri yönetmek, yanlış algılamaları gidermek ve istenmeyen çatışmaları önlemek için yoğun diplomasi gerektiriyor." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Beyaz Saray, Biden'ın Xi'yi özellikle Çin'in "adil olmayan ticaret politikaları ve piyasa dışı ekonomik uygulamaları" sebebiyle eleştirdiğini açıkladı. ABD Başkanı ayrıca Xi'ye, ulusal güvenlik riski oluşturması halinde Çin'in ABD teknolojisine erişimini engellemek için "gerekli adımları" atmaya devam edeceğini söyledi.

Şubat ayında Biden, Amerikan altyapısına bağlanarak ve sürücü verilerini alarak ABD ulusal güvenliğine zarar verebileceği endişesiyle Çin'in akıllı arabalarına yönelik bir soruşturma başlatmıştı. Biden ayrıca özellikle Kasım ayındaki ABD başkanlık seçimleri öncesinde siber güvenlik tehditleri olasılığını da gündeme getirdi. Beyaz Saray açıklamasında "Herhangi bir ülkenin seçimlerimize müdahale etmesi ya da etkilemesinden duyduğumuz endişe konusunda son derece netiz." ifadeleri aktarıldı.

İki lider ABD-Çin ekonomik ilişkilerinin yanı sıra Tayvan'la ilgili gerilimleri ve Çin'in Ukrayna işgalinde Rusya'ya verdiği desteği de ele aldı.

Çarşamba günü Biden'ın üst düzey ekonomi temsilcisi Hazine Bakanı Janet Yellen'in Guangzhou ve Pekin'de beş gün boyunca mevkidaşlarıyla yüz yüze görüşmeler yapmak üzere Çin'e hareket etmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanı Antony Blinken da bu yıl içinde Çin'i ziyaret etmeyi planlıyor.