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Formula 1 Avustralya Grand Prix'sinde büyük sürpriz! Carlos Sainz kazandı Verstappen yarış dışı kaldı

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Formula 1 Avustralya Grand Prix&#039;sinde büyük sürpriz! Carlos Sainz kazandı Verstappen yarış dışı kaldı

Spor Haberleri

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 3.ayağı olan Avustralya Grand Prix'sinde, sürprizler peş peşe yaşandı. Şampiyona lider Max Verstappen araç arızası nedeniyle yarış dışı kaldı. Yarışta zafer ulan taraf ise Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 3.yarışı, Avustralya'nın Melbourne'de yer alan 5,2 kilometre uzunluğundaki Albert Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapıldı. Red Bull pilot Maxd Verstappen araç arızası yaşadı, yarış dışı kaldı. Verstappen'in kazanma serisini sona erdiren bu arıza, yarışın gidişatını da etkiledi. 

Ardından Mercedes pilotları George Russel ve Lewis Hamilton da yarış dışı kaldı. Yarışı Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz kazandı. Takım arkadaşı Charles Leclerc ikinci sırayı alırken, McLaren'in İngiliz sürücüsü Lando Norris podyumun son sırasında yer aldı.

Formula 1 Avustralya Grand Prix'sinde büyük sürpriz! Carlos Sainz kazandı Verstappen yarış dışı kaldı - 1. Resim

YARIŞI BİTİREMEDİLER

Son 3 sezonun dünya şampiyonu ve bu sezonun da favorisi olan Max Versttapen, sağ arka freninde yaşadığı yanma nedeniyle DNF oldu.

7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton motor arızası nedeniyle 17.turda yarıştan çekilmek zorunda kaldı. Takım arkadaşı George Russell ise yarışın son turunda kaza yaptı ve güvenlik aracı eşliğinde yarışı 17.sırada tamamladı.

F1 Dünya Şampiyonası'nın 4.yarışı, 7 Nisan Pazar günü TSİ 08:00'da Japonya'da bulunan Suzuka Pisti'nde yapılacak.

 

Düzenleyen:  - Spor
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