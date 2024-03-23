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Borussia Dortmund efsanesi Marco Reus Süper Lig devine transfer oluyor

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Borussia Dortmund efsanesi Marco Reus Süper Lig devine transfer oluyor

Spor Haberleri

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'dan ayrılmaya hazırlanan Marco Reus'un yeni sezonda Süper Lig'e geleceği öne sürüldü.

Sezon sonunda Borussia Dortmund'dan ayrılması beklenen Marca Reus için Süper Lig'den ilgi olduğu belirtildi.

Almanya'daki serüvenini kapatarak yeni bir ülkeye gitmek isteyen Reus'a Trabzonspor'un ilgi gösterdiği öğrenildi.

Fanatik'in haberine göre; Bordo mavililer, bonservisini eline alacak olan 34 yaşındaki yıldızla görüşme yapacak.

Borussia Dortmund efsanesi Marco Reus Süper Lig devine transfer oluyor - 1. Resim

MARCO REUS SÜPER LİG YOLCUSU

Bu sezon 30 maça çıkan Alman milli oyuncu, 7 gol ve asist katkısında bulundu.

Kariyerine en az 2 sene daha devam etmek isteyen Reus'un Türkiye, ABD ya da Suudi Arabistan arasında bir karar vereceği konuşuluyor.

Borussia Dortmund'un efsane oyuncuları arasında gösterilen Reus, 3 Almanya Süper Kupası ve 2 Almanya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Bundesliga ekibinde toplam 417 maça çıkan Marco Reus, 168 gol atıp, 128 asist yaptı. 

Düzenleyen:  - Spor
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