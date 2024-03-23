Nihat Kahveci'den Montella'ya tepki: Mazereti bu olmamalıydı

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Ümit Milli Takım'a gönderilen Semih Kılıçsoy için A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı eleştirdi.

A Milli Takım'ın Macaristan ile oynadığı hazırlık maçını yorumlayan Nihat Kahveci, Vincenzo Montella'yı eleştirdi.

Nutspor Youtube kanalına konuşan Kahveci, Semih Kılıçsoy'un mutlaka kadroda olması gerektiğini savundu.

Beşiktaş'ta forma giyen genç yıldızın Ümit Milli Takım'a gönderilişini eleştiren Nihat Kahveci, "Milli Takım'dan bahsettiğimizde buraya performansıyla hak edenlerin gelmesi gerektiğini düşündüğümüz bir ortamda Montella hocanın, 'Daha 3 ay oldu. Bir sezonu doldurmadı.' almama mazereti bu olmamalıydı.Bir oyuncu 3 ayda 3 senelik iş yapar, 3 sene oynayan oyuncu 3 aylık işi yapamaz." ifadelerini kullandı.

Semih'in Beşiktaş'ta göstermiş olduğu performansa dikkat çeken Nihat Kahveci, şöyle konuştu:

"Semih, 3 ayda 9 gol atmış sadece ligde. Kupayla beraber 10 gol atmış. Hatta 2024 yılında Türk oyuncu olarak en çok gol atan oyuncunun '11' demiyorum bak; bu 27-28 kişi dimi, bunun içinde bana göre olmalıydı. Hak ederek olmalıydı. Semih, Milan'da oynuyor 3 ayda 9 gol attı, oynamayacak mıydı? Atletico Madrid'de oynuyor, Barcelona'da oynuyor, İngiltere'de Aston Villa'da oynuyor mesela... Alınmayacak mıydı? Ben burayı merak ediyorum. Semih'i tebrik ediyorum Ümit Milli Takım'da çıktı golünü attı. Psikolojisi güçlüymüş.