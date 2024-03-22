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Haberler > Spor > Vicenzo Montella'dan Semih Kılıçsoy cevabı! 'Problem yokken oluşturmak istiyormuşuz gibi hissediyorum'

Vicenzo Montella'dan Semih Kılıçsoy cevabı! 'Problem yokken oluşturmak istiyormuşuz gibi hissediyorum'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan maçı öncesinde açıklamalar yaptı. Montella, Semih Kılıçsoy ile ilgili sorulan soruya "Dürüst olmak gerekirse problem yokken problem oluşturmak istiyormuşuz gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında Macaristan ile karşılaşıyor.

Karşılaşma öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, açıklamalarda bulundu.

Mücadeleye ilişkin Montella, "Baktığınız zaman bizim için iyi bir test olacak Avrupa Şampiyonası öncesinde. Rakibimizin aksiyonlarına göre bizim neler yapacağımız çok önemli." dedi.

Vicenzo Montella'dan Semih Kılıçsoy cevabı! 'Problem yokken oluşturmak istiyormuşuz gibi hissediyorum' - 1. Resim

UMARIM ÇOK İYİ PERFORMANS SERGİLER

Orkun Kökçü'yle ilgili değerlendirmelerde bulunan Montella şunları söyledi, "Son maçlarda Orkun bizimle değildi. Çok iyi bir oyuncu. Umarım çok iyi bir performans sergiler."

Vicenzo Montella'dan Semih Kılıçsoy cevabı! 'Problem yokken oluşturmak istiyormuşuz gibi hissediyorum' - 2. Resim

PROBLEM OLUŞTURMAK İSTİYORMUŞUZ GİBİ HİSSEDİYORUM

Arda Güler ve Semih Kılıçsoy'la ilgili soruyu cevaplayan Montella "Dürüst olmak gerekirse problem yokken problem oluşturmak istiyormuşuz gibi hissediyorum. Arda görmek istediğimiz bir futbolcu. Muhtemelen bir sonraki maçta başlayacak. Bir soru sormak istiyorum, 8 aydır her maçta oynamayan bir oyuncu riske etmemiz gerekir mi? Duygusal olmamamız gerekiyor. Herkesi çok iyi anlıyorum ama biraz mantıklı olmamız gerekiyor. Herkesi takip etmek istiyoruz, herkesi değerlendirmek istiyoruz. Burada kötü bir niyetle cevap vermedim ama sadece şunu söyleyeyim, mayıs ayında ya da haziranda zaten çok fazla konuşulacak isimler olacak çünkü sadece 20 kişi götürebileceğiz Avrupa Şampiyonası'na" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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