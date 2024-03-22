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Haberler > Spor > Pep Guardiola'nın yeni prensi Süper Lig'den! Milli Takım'dan gönderildi ama Avrupa'nın gözdesi Semih Kılıçsoy

Pep Guardiola'nın yeni prensi Süper Lig'den! Milli Takım'dan gönderildi ama Avrupa'nın gözdesi Semih Kılıçsoy

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Pep Guardiola&#039;nın yeni prensi Süper Lig&#039;den! Milli Takım&#039;dan gönderildi ama Avrupa&#039;nın gözdesi Semih Kılıçsoy

Spor Haberleri

Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'nın yeni prensi Semih Kılıçsoy. Milli Takım'dan, Ümit Milli Takım'a gönderilmesiyle çok konuşulan Kılıçsoy ayrıca Avrupa'nın pek çok takımının listesinde de yer alıyor.

Milli Takımı'n oynayacağı özel maçlar için kadroya çağırılan Semih Kılıçsoy ile Ahmetcan Kaplan'ın, Milli Takım kadrosundan çıkarılarak Ümit Milli Takım kadrosuna dahil edilmesi epey ses getirdi. Kılıçsoy'un, Ümit Milli Takım kadrosuna dahil edilmesi siyah-beyazlı camiada büyük tepki çekti. 

PEP GUARDIOLA'NIN YENİ PRENSİ

Milli Takım'dan Ümit Milli Takım'a gönderilen Kılıçsoy, Beşiktaş'taki performansıyla Avrupa devlerinin de dikkatini çekiyor. Onlardan biri de Manchester City oldu. Mavi-beyazlıların teknik patronu Pep Guardiola, Kılıçsoy'u gözüne kestirdi. 

Pep Guardiola'nın yeni prensi Süper Lig'den! Milli Takım'dan gönderildi ama Avrupa'nın gözdesi Semih Kılıçsoy - 1. Resim

OX gazetesinde yer alan habere göre; Pep Guardiola, Kılıçsoy'u istiyor. Bu nedenle 18 yaşındaki genç yıldız için Manchester City de devreye girecek. Haberde Kılıçsoy'un Arsenal, Borussia Dortmund ve Tottenham gibi takımların da transfer listesinde yer aldığı belirtildi. 

Bu sezon Beşiktaş forması ile Süper Lig'de 17 maçta forma giyen Kılıçsoy attığı 9 golle takımın en skoreri.

Düzenleyen:  - Spor
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