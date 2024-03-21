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Semih Kılıçsoy A Milli Takım'dan neden çıkarıldı? Semih Kılıçsoy kadrodan niye çıkarıldı, milli takımda neden yok?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Semih Kılıçsoy A Milli Takım&#039;dan neden çıkarıldı? Semih Kılıçsoy kadrodan niye çıkarıldı, milli takımda neden yok?

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Semih Kılıçsoy kadrodan neden çıkarıldı, milli takımda niye yok? | Beşiktaş’ta forma giyen 18 yaşındaki genç yetenek Semih Kılıçsoy A Milli Takım’ın hazırlık maçları aday kadrosuna davet edilmişti. Ancak bugün alınan bir karar ile Semih Kılıçsoy Milli Takım kadrosundan çıkarıldı ve Ümit Milli Takım kadrosuna alındı. Peki, Semih Kılıçsoy A Milli Takım'dan neden çıkarıldı? Konu ile ilgili A Milli Takım teknik direktörü Montella açıklama yaptı. İşte detaylar…

Semih Kılıçsoy A Milli Takım'dan neden çıkarıldı? Türkiye, EURO 2024 kapsamında Macaristan'la hazırlık maçı oynayacak. A Milli Takım'da bu maç öncesi açıklanan aday kadroda değişiklik oldu ve Semih Kılıçsoy aday kadrodan çıkarılıp, Ümit Milli Takım kadrosuna alındı. Bu gelişmenin ardından Semih Kılıçsoy’un neden Türkiye A Milli Takım kadrosundan çıkarıldığı merak konusu oldu.

SEMİH KILIÇSOY A MİLLİ TAKIM'DAN NEDEN ÇIKARILDI?

Milli Takım Teknik Direktörü Vicenzo Montella, Semih Kılıçsoy'un kadrodan çıkarılması hakkında konuştu. Montella, "burada daha az fırsat bulacaklarına orada daha fazla fırsat bulacaklardır." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım teknik direktörü "Değişiklikler fazladan yapılmadı. Fazladan futbolcu çağırdım çünkü onların durumunu görmek istedim. Onları Ümit Milli Takım'a gönderme kararımızın iyi karşılanması gerekiyor. Burada daha az fırsat bulacaklarına orada daha fazla fırsat bulacaklardır." ifadelerini kullandı.

Semih Kılıçsoy A Milli Takım'dan neden çıkarıldı? Semih Kılıçsoy kadrodan niye çıkarıldı, milli takımda neden yok? - 1. Resim

BEŞİKTAŞ’TAN TEPKİ

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, daha önce A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna davet edilen Semih Kılıçsoy'un son kararla Ümit Milli Takımı'na gönderilmesi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) tepki gösterdi.

Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Uçar, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Aldığım habere önce inanmak istemedim. Sonra şaşkınlığımı ifade edecek söz bulamadım. Ülke futbolunda hiç mi bir şey değişmez? Milli takımlarda üzülerek söylüyorum ki hocalar değişiyor, yönetimler değişiyor ama mantalite değişmiyor. Biz zamanında bunları yaşadık, biliyoruz. Değişen hiçbir şey yok. Tek kelime ile skandal. Yine diğer takım oyuncuları tercihen, Beşiktaşlı oyuncular mecburen oynatılmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

ADAY KADRODA KİMLER VARDI?

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlılarda kadroya davet edilen futbolcular şu isimlerdi:

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk (Yılport Samsunspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Panathinaikos), Cenk Özkacar (Valencia)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Abdülkadir Ömür (Hull City), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Nürnberg), Enes Ünal (Bournemouth), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Yazıcı (Lille)

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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