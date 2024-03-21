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Haberler > Spor > Vicenzo Montella, Semih Kılıçsoy'un kadrodan çıkarılması hakkında konuştu! 'Orada daha fazla şans bulacaklardır'

Vicenzo Montella, Semih Kılıçsoy'un kadrodan çıkarılması hakkında konuştu! 'Orada daha fazla şans bulacaklardır'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Vicenzo Montella, Semih Kılıçsoy&#039;un kadrodan çıkarılması hakkında konuştu! &#039;Orada daha fazla şans bulacaklardır&#039;

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Takım Teknik Direktörü Vicenzo Montella, Semih Kılıçsoy'un kadrodan çıkarılması hakkında konuştu. Montella, "burada daha az fırsat bulacaklarına orada daha fazla fırsat bulacaklardır." ifadelerini kullandı.

Türkiye, EURO 2024 kapsamında Macaristan'la hazırlık maçı oynayacak. A Milli Takım'da bu maç öncesi açıklanan aday kadroda değişiklik oldu. Montella tarafından ilk defa davet alan Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Takım'a gönderildi.

ORADA DAHA FAZLA ŞANS BULACAKLARDIR

A Milli Takım Teknik Direktörü Vicenzo Montella, Semih Kılıçsoy'un kadrodan çıkarılması hakkında konuştu:

A Milli Takım teknik direktörü "Değişiklikler fazladan yapılmadı. Fazladan futbolcu çağırdım çünkü onların durumunu görmek istedim. Onları Ümit Milli Takım'a gönderme kararımızın iyi karşılanması gerekiyor. Burada daha az fırsat bulacaklarına orada daha fazla fırsat bulacaklardır." ifadelerini kullandı. 

Montella açıklamasında; "Yanılmıyorsam Avrupa Şampiyonası'nda 5 İtalyan hoca olacak, Macaristan'ın da İtalyan bir teknik adama sahip olması benim için de bir antrenman olacak. Bizim hedefimiz gösterdiğimiz duruşla ülkemizdeki herkesi mutlu etmek." dedi. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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