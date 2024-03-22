Feyyaz Uçar tüm gerçekleri açıkladı: Semih Kılıçsoy ağlamaklı halde beni aradı, çok mutsuzdu

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım'a gönderilen Semih Kılıçsoy için gündem olacak açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş, A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım'a gönderilen Semih Kılıçsoy için açıklama yapmayı sürdürüyor.

Genç oyuncunun haksızlığa uğradığını belirten Feyyaz Uçar, Ntvspor'a yaptığı açıklamalarda "Semih Kılıçsoy, ağlamaklı bir halde beni aradı. 'Hocam üç gündür buradayım. Hiçbir teknik, taktik idmana alınmadım. Beni buradan alır mısınız?' diyor. Ne kadar acı bir şey. Çok mutsuz olduğunu söyledi çocuk." ifadelerini kullandı.

FEYYAZ UÇAR: UTANACAKLAR

Semih Kılıçsoy kanat ve santrfor oynayabileceğini aktaran Uçar, "İddia ediyorum; Semih Kılıçsoy, milli takım kadrosundaki her kanat oyuncusundan daha iyi kanat oynar, santrforların hepsinden de daha iyi santrfor oynar. Semih'e bunu layık görenler, zaman içerisinde yaptıklarından dolayı utanacaklar. Tarih, Beşiktaş'ı hep haklı çıkarmıştır.” dedi.

Milli takım çalışanlarına tavsiyede bulunan Feyyaz Uçar, "Euro 2024'te bir başarı bekliyorlarsa, onlara orada özel oyuncular lazım. Semih Kılıçsoy gibi rakibi delen, olmayacak anda pozisyon oluşturan bir oyuncu lazım. Semih, son yıllarda Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük yeteneklerden birisidir. Sakın ola ki Avrupa Şampiyonası’nda böyle bir hata yapmayın. Bunu bir Türk evladı olarak söylüyorum. Takipçisi olacağız bu konunun.” görüşlerini aktardı.