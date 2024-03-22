Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar krizi bitmek bilmiyor! Bu kez sorun 3.5 milyon euro! Oynasa bir dert oynamasa bir dert!

Bu sezon Fernando Santos yönetiminde taraftarın beklentisini bir türlü karşılayamayan Beşiktaş'ta, bir yandan da Vincent Aboubakar krizi yaşanıyor. Performansı beğenilmeyen ve taraftar tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Aboubakar, gelecek sezonda da kadroda düşünülmüyor. Ancak bu noktada Aboubakar yine bir pürüz çıkardı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın üzerindeki kara bulutlar dağılmıyor. Fernando Santos yönetimin bir türlü bekleneni veremeyen siyah-beyazlılar, Santos'un takımdaki geleceğini sorguluyor. Tarihin en çalkantılı sezonlardan birini yaşayan Kartal, bu sezon 3 teknik direktörle çalıştı. Birçok futbolcusunu da kadro dışı bıraktı.

Tüm bunların yanı sıra bir de Vincent Aboubakar krizi var. Sezon ortasında kadro dışında bırakılan isimlerden biri olan Aboubakar daha sonra affedildi, forma şansı bulmaya başladı. Ancak beklenen performansı bir türlü veremedi. Taraftarın da eleştiri oklarının en çok yöneldiği isimlerden biri olan Kamerunlu golcü de yeni bir sorun daha patlak verdi.

"BU MAAŞIN ALTINDAYSA GİTMEM"

Siyah-beyazlılarda gündem, Aboubakar'ın maaşı. Fanatik'in haberine göre; siyah-beyazlılar Aboubakar'ı gelecek sezon kadroda düşünmüyor. Golcünün satışından da gelir elde etmeyi planlıyor. Bir yandan da maaş yükünden kurtulmak isteyen Beşiktaş'ta planlar bu yöndeyken Kamerunlu, Beşiktaş'tan aldığı paranın daha azına herhangi bir takıma gitmek istemiyor.

Siyah-beyazlılardan 3.5 milyon euro maaş alan Aboubakar ile ilgilenen kulüpler de bonservis bedeli ödemekten kaçınıyor.