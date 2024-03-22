Salih Uçan ezeli rakip yolcusu! Beşiktaş yeni sözleşme imzalamadı

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 22 Mart 2024 12:29 - Güncelleme: 22 Mart 2024 13:34 - Güncelleme:

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Beşiktaş ile henüz sözleşmesini uzatmayan Salih Uçan'a Süper Lig'de talipler olduğu öğrenildi. Erol Bulut'un çalıştırdığı Championship ekiplerinden Cardiff City ile de görüştüğü iddia edilen Salih'in takımdan ayrılma ihtimali yüksek görünüyor.