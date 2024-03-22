Salih Uçan ezeli rakip yolcusu! Beşiktaş yeni sözleşme imzalamadı
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Beşiktaş ile henüz sözleşmesini uzatmayan Salih Uçan'a Süper Lig'de talipler olduğu öğrenildi. Erol Bulut'un çalıştırdığı Championship ekiplerinden Cardiff City ile de görüştüğü iddia edilen Salih'in takımdan ayrılma ihtimali yüksek görünüyor.
Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan ile henüz anlaşamadı.
Haziran'da serbest kalacak olan 30 yaşındaki orta saha oyuncusuna Süper Lig'den Trabzonspor'un ilgi gösterdiği konuşuluyor.
SALİH UÇAN'A SÜRPRİZ TALİP
Abdullah Avcı'nın beğendiği isimlerden olan Salih için sezon sonunda görüşme yapılacağı belirtildi.
Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan milli oyuncunun Beşiktaş ile maaş konusunda anlaşamadığı öğrenildi.
Bu sezon 31 resmi maça çıkan Salih Uçan, 4 gol ve 5 asist katkısında bulundu.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor