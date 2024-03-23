Sacha Boey, Süper Lig'e geri mi dönecek? Galatasaray 30 milyon euroya satmıştı

Galatasaray'ın devre arasında Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey'in Bayern Münih'teki ilk ayları verimli geçmiyor. Sakatlık geçiren Fransız oyuncunun sezon sonunda kiralık ayrılabileceği iddia edildi.

Devre arasında Türk futbol tarihine geçerek Bayern Münih'e 30 milyon euroya satılan Sacha Boey için Almanya serüveni tatsız geçiyor.

Sakatlığından dolayı formasından uzak kalan Fransız sağ bek için kiralama seçeneğinin gündeme gelebileceği iddia ediliyor.

Bayern Münih'in Bayern Leverkusen'den Jeremie Frimpong'u transfer etmesi durumunda Boey'in başka bir takıma kiralanabilir.

Sağ bek ve kanatlarda oynayabilen Frimpong'u gözüne kestiren Bavyera temsilcisi, sezon sonunda resmi adımlar atacak.

FRANSA VE SÜPER LİG'DEN İLGİ

Yeniden Süper Lig'de oynamaya sıcak bakmayan Sacha Boey için en ciddi tekliflerin Fransa'dan geleceği konuşuluyor.

Genç yıldızın Bayern Münih'ten ayrılması durumunda ilk seçeneğinin ülkesi ve diğer Avrupa takımlarının olduğu belirtildi.

GALATASARAY'IN SACHA BOEY İÇİN YAPTIĞI KAP AÇIKLAMASI

Profesyonel Futbolcumuz Sacha Boey'nin kesin transferi konusunda FC Bayern München AG ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre transfer gelirimiz net 30.000.000 Euro olup FC Bayern München AG, Şirketimize net 5.000.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir.

Ayrıca futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda FC Bayern München AG gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını şirketimize ödeyecektir.

Buna ek olarak iki tane hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşılmış olup FC Bayern München AG, müsabakalar kapsamında gerçekleşecek kârın %50'sini şirketimize ödeyecektir.