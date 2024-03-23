İtalyan basını Icardi'yi duyurdu! Galatasaraylı taraftarları üzecek gelişme

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 23 Mart 2024 12:28 - Güncelleme: 23 Mart 2024 12:31 - Güncelleme:

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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'ye İtalya Serie A'dan ilgi sürüyor. Daha önce Inter ile gol krallığı yaşayan Arjantinli yıldıza, bu defa Milan talip oldu.