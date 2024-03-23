İtalyan basını Icardi'yi duyurdu! Galatasaraylı taraftarları üzecek gelişme
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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'ye İtalya Serie A'dan ilgi sürüyor. Daha önce Inter ile gol krallığı yaşayan Arjantinli yıldıza, bu defa Milan talip oldu.
Yaz transfer döneminde bonservisiyle Galatasaray'a katılan Mauro Icardi'ye İtalya'dan teklif geldi.
Daha önce formasını giydiği Inter'in ezeli rakibi Milan'ın Arjantinli yıldızı kadrosunda görmek istediği öğrenildi.
La Gazetta Dello Sport’ta yer alan habere göre; Milano ekibinin Olivier Giroud yerine bir golcü aradığı ve en uygun adayın Icardi olduğu yazıldı.
ICARDI GALATASARAY'DAN AYRILACAK MI?
İstanbul'da mutlu olmasına rağmen İtalya'ya dönme seçeneğini düşünen Icardi'nin bu değişime sıcak baktığı konuşuluyor.
Öte yandan Icardi'nin eşi Wanda Nara’nın İtalya'daki TV kanallarından teklif aldığı ve farklı projelerde yer almak için Icardi'yi ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü.
Galatasaray'da bu sezon 38 resmi maça çıkan Icardi, 23 gol ve 11 asist katkısında bulundu.