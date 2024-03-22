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Kerem Aktürkoğlu hayalini açıkladı! Galatasaraylı taraftarları şaşırtan açıklama

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Spor Haberleri

Süper Lig lideri Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, gelecek sezon için Avrupa'ya transfer olabileceğinin sinyalini vererek taraftarların kafasında soru işareti bıraktı.

Galatasaray'ın milli oyuncularından Kerem Aktürkoğlu, takımdaki son durumla ve geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Dergisi'ne konuşan Aktürkoğlu, kadronun arkadaşlık seviyesinin çok üst düzeyde olduğunu ifade etti.

Yerli ve yabancı isimlerin uyumuna dikkat çeken 25 yaşındaki oyuncu, "Sadece yerliler değil, yabancı oyuncular da birbirine çok yakın. Antrenmana gittiğimizde herkes birbirine takılıyor, herkes birbiriyle şakalaşıyor. Takım sporlarında bu çok önemlidir. Bizim takımımızda da arkadaşlık çok üst seviyede" görüşlerini aktardı.

Kerem Aktürkoğlu hayalini açıkladı! Galatasaraylı taraftarları şaşırtan açıklama - 1. Resim

KEREM AKTÜRKOĞLU: AVRUPA'DA OYNAMAYI ÇOK İSTİYORUM

Zaman zaman performansı eleştirilen ve son dönemde skorer kimliğinden uzaklaşan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'daki geleceği ile alakalı da yorum yaptı.

İlerisi için ipucu veren millî kanat oyuncusu, "Hayallerim çok daha fazla. Avrupa'da futbol oynamayı çok istiyorum. Bu seneyi de Galatasaray'da daha fazla başarıyla ve kupayla tamamlayıp ilerleyen süreçlerde neler olabileceğini yaşayıp göreceğiz" düşüncelerini aktardı.

Düzenleyen:  - Spor
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