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Haberler > Spor > Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini belirledi! Yıldız futbolcunun bedeli 10 kat arttı

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini belirledi! Yıldız futbolcunun bedeli 10 kat arttı

Düzenleyen: / Kaynak: Sabah
- Güncelleme:
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz&#039;ın bonservisini belirledi! Yıldız futbolcunun bedeli 10 kat arttı

Spor Haberleri  / Sabah

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için bonservis bedeli belirledi. Sarı-kırmızılı ekip, istenen rakamın teklif edilmesi halinde yıldız futbolcunun transferine onay verecek.

Galatasaray'da bu sezonun yükselen değerlerinden Barış Alper Yılmaz'a teklifler yağıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Yılmaz'la yeni sözleşme imzalayacak ve maaşında iyileştirmeye gidecek.

20 MİLYON EURO İSTENİYOR

Sabah'ın haberine göre Barış Alper Yılmaz'ın 10 milyon TL olan garanti ücreti 16 milyon TL'ye çıkarılıyor. Sarı-Kırmızılılar, milli futbolcu için en az 20 milyon euro bonservis talep ediyor.

Galatasaray, Barış Alper'i Keçiörengücü'nden 2.1 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

Haberde söz konusu rakam ve üzerindeki tüm bedellerde Barış Alper Yılmaz ile yolların ayrılacağı vurgulandı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 46 maça çıkan Barış Alper Yılmaz 4 gol, 8 asistlik skor katkısı verdi.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Sabah
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