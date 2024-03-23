Kim Min Jae'nin yeni takımı belli oldu! Bayern Münih'te yedek kalınca ayrılık kararı aldı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Kim Min - Jae'nin yedek kalmaktan mutsuz olduğu ve sezon sonunda İtalya Serie A ekibi Inter'e transfer olacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Kim Min Jae, Bayern Münih'te yedek kalınca ayrılık kararı aldı.

Sezon başında Napoli'den 50 milyon euro bedelle Alman devine transfer olan Güney Koreli stoper, Inter'in transfer listesinde bulunuyor.

Alman medyasından T-online'da yer alan habere göre, Bayern Münih'te son zamanlarda ilk 11'e girme konusunda zorluk yaşayan Kim Min-Jae, Bayern Münih'teki rolünden memnun değil. Yüksek bonservis bedeliyle takıma katılan Koreli futbolcu, daha fazla şans bulmak istiyor.

KIM MIN JAE INTER YOLCUSU

Haberde yer alan detayda ise, Thomas Tuchel'in savunmadaki tercihinin son zamanlarda sıklıkla 27 yaşındaki stoperin önünde Eric Dier'i seçmesi futbolcuda rahatsızlık uyandırdı. Deneyimli futbolunun ilk 11'e girmek istediği aktarıldı.

Bu sezon Alman deviyle 28 maçta süre alan Kim Min-Jae 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Bu karşılaşmalarda toplam 2.288 dakika sahada kaldı.