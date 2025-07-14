Skoda yılın ilk yarısında rekor tazeledi! Türkiye'de 9. sıraya yükseldi

Skoda Auto, 2025’in ilk altı ayında dünya genelinde 509.400 araç teslimatı yaparak %13,6 büyüme kaydederken, elektrikli araç satışlarını da %148 arttırmayı başardı.

ALİ ÇELİK - Yüce Auto-Skoda olarak Türkiye’de yılın ilk yarısında 20.181 adet satışla %4’ün üzerinde pazar payı elen marka 9. sıraya yerleşti. En çok satan modeller Octavia (4.635), Superb (4.625) ve Kamiq (4.369 adet) olarak ön plana çıktı.

Yaklaşık iki ay önce satışa sunulan yeni elektrikli modellerden Elroq 648 adet, Enyaq Coupé 55 adet ve Enyaq 46 adetlik satışa ulaşırken markanın yakaladığı bu performans, sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme ile Türkiye pazarındaki başarısını gösterdi.