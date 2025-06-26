Skoda’nın elektrikli modelleri 1.924.900 TL’den başlayan fiyatlarla vitrinde

Skoda’nın, Avrupa'da en çok tercih edilen elektrikli otomobiller arasında yer alan Yeni Elroq, Enyaq ve Enyaq Coupe modelleri Türkiye’de yollara çıktı. Fiyatları 1.924.900 TL’den başlayan Elroq modelinde 543 km’ye varan menzili sunulurken, sahip olduğu güç ve konfor detaylarıyla ön plana çıkan Elroq ailesi ise 2.799.900 TL’den başlayan fiyatlarla vitrinde yerini alıyor.

Skoda ülkemizde elektrikli araç pazarına hızlı bir giriş yaptı. Pazara sunduğu modellerle Avrupa pazarında en çok satanlar listesine adını yazdırmayı başaran üretici, iddialı modellerini Türkiye’de de satışa sundu. 63 kWh batarya kapasiteli Enyaq 60 ve Enyaq Coupe 60 modelleri, arka aksta bulunan 150 kW (204 PS) elektrik motoruyla 310 Nm tork değeri sunuyor. 0-100 km/s hızlanmasını 8,1 saniyede gerçekleştiren bu versiyonlar maksimum 160 km/s hız ile sınırlandırılıyor.

Şehir içi 538 kilometreden fazla menzil sunulan Enyaq 60 ve Enyaq Coupe 60 modelleri aynı zamanda 165 kW DC Şarj kapasitesi ile yüzde 10’dan yüzde 80 batarya doluluğuna yalnızca 24 dakikada ulaşabiliyor. 82 kWh ile daha büyük bir bataryayı gövdesinde bulunduran Enyaq Coupe 85x, arka bölümde konumlanan elektrikli motora ek olarak ön aksta da elektrik üniteyle kombine ederek dört tekerlekten çekiş imkânı sunuyor. 210 kW (285 PS) güç ve 545 Nm tork üreten elektrikli bir motorla performans ile verimliliği bir arada sunuyor.

Enyaq Coupe 85x modeli 0-100 km/s hızlanmasını yalnızca 6.7 saniyede gerçekleştiriyor. Şehir içi 663 kilometreden fazla menzili ile uzun yolculuklar için alternatif oluşturan yeni Enyaq Coupe 85x’in 82 kWh bataryası, 175 kW maksimum şarj gücü sayesinde DC hızlı şarj istasyonlarında batarya seviyesini yüzde 10’dan yüzde 80’e sadece 28 dakikada doldurulabiliyor.

Skoda Enyaq, sunduğu ferah iç mekânın yanında, bagaj kapasitesiyle de markanın kullanışlılık felsefesine atıfta bulunuyor. Enyaq SUV modeli 585 ile 1.710 litre, Enyaq Coupe modeli ise 570 ile 1.610 litre arasında bagaj hacmi sunuyor. 5 inçlik dijital kokpit ve 13 inçlik merkezi bilgi-eğlence ekranı Enyaq ailesinin standart donanımları arasında yer alıyor.

Modelin standart donanımları arasında KESSY Advanced (yaklaşırken kapıları otomatik açma ve uzaklaşırken otomatik kilitleme) ve 3 bölgeli Climatronic klima sistemi bulunuyor. Bunlara ek olarak ısı pompası ve dış arka koltuklar için ısıtma fonksiyonu gibi paketler de Enyaq ailesinin öne çıkan donanımları arasında yer alıyor.

ELROQ: 204 HP, 543 KM MENZİL, 1.924.900 TL,

Skoda’nın tamamen elektrikli Elroq modeli ise kompakt SUV segmentinde sınıfının ötesinde mühendislik çözümleriyle öne çıkıyor. 63 kWh kapasiteye sahip tek batarya seçeneği ile satışa sunulan Elroq, 543 km’den fazla menzili kullanıcısına sunarken, 150 kW/204 PS güç çıkışı veriyor.

Elroq 60, hızlı şarj teknolojisiyle de elektrikli araç pazarında bir adım öne çıkıyor. 165 kW’ya kadar DC hızlı şarj desteği sayesinde, aracın 63 kWh kapasiteli bataryası sadece 24 dakika içerisinde yüzde 10’dan yüzde 80 kapasiteye kadar şarj olabiliyor. Elroq 60 modeli, AC şarj istasyonlarında 11 kW’ya kadar şarj hızlarını destekliyor.

Markanın tüm modellerinde olduğu gibi geniş iç hacmi ve pratik kullanımıyla da öne çıkan aracın bagaj hacmi 470, arka koltuklar katlandığında ise 1.580 litrelik hacim sunuyor. Geniş 13 inçlik multimedya ekran, opsiyonel head-up display kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor.