Skoda Fabia’dan rekor üretim: Beş milyon barajını aştı!

Skoda’nın B-HB segmentindeki iddialı modeli Fabia, otomotiv tarihinde önemli bir dönüm noktasını daha geride bıraktı. 1999 yılından bu yana üretilen Fabia’nın 5 milyonuncusu, banttan indirildi. Bu üretim adediyle Fabia, Octavia’dan sonra Skoda’nın en çok tercih edilen ikinci modeli olarak ön plana çıktı.

Geniş yaşam alanı, “Simply Clever” çözümleri ve pratik kullanımıyla geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan Fabia, Avrupa başta olmak üzere birçok pazarda büyük beğeni kazandı. İlk kez 1999 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Fabia, yeni platformu, şık tasarımı ve fonksiyonelliğiyle kısa sürede büyük ilgi görmüştü.

HER NESİLDE DAHA BAŞARILI HALE GELDİ

Dört farklı nesilde milyonlarca kullanıcıyla buluşan Fabia, her nesilde başarısını daha ileriye taşıdı. İlk nesli, beş kapılı hatchback olarak yola çıktı ve kısa sürede station wagon ve sedan versiyonlarıyla çeşitlendirildi. Kompakt ölçülerine rağmen sınıfının en geniş iç hacimlerinden birini sunan bu model, 2003 yılında 1.9 litrelik turbo dizel motora sahip sportif RS versiyonuyla dikkat çekti.

İkinci nesil, 2007 yılında Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtıldı. Daha büyük ölçüler, daha yüksek konfor ve zengin motor seçenekleriyle gelen bu jenerasyon, altı ay içinde station wagon versiyonuyla da ürün gamını genişletti. Bu nesilde ayrıca arazi tipi görünümüyle dikkat çeken Scout versiyonu ve 1.4 TSI motorlu yeni RS modeli de yer aldı. Monte Carlo donanımı ise Fabia’ya daha sportif bir kimlik kazandırdı.

İlgili Haber Sıfırda fiyat artışı ikinci elde harareti yükseltmeye başladı

2014’te Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtılan üçüncü nesil Fabia, modern platformu sayesinde daha geniş ve dinamik bir tasarıma sahipti. Teknolojik donanımlar da bu dönemde ön plana çıktı. Radar sensörler yardımıyla kritik mesafe durumlarını algılayan ve durma mesafesini kısaltmaya yardımcı olan Front Asist, adaptif hız sabitleyici ve sürücü yorgunluk tespiti gibi sistemler Fabia’yı segmentinde daha da iddialı hale getirdi.

2021 yılında tanıtılan dördüncü nesil Fabia ise MQB A0 platformu üzerine üretildi. Yeni Fabia, 4.1 metrenin üzerindeki boyutlarıyla sınıfının sınırlarını aşarken, daha modern sürüş destek ve gelişmiş güvenlik sistemleriyle yollara çıktı.

Dördüncü neslin başarısının ardından Fabia üretimi, 2030 sonrasında da devam edecek. 2024 yılında 117 binin üzerinde global satış adedine ulaşan Fabia, sadece bir şehir otomobili olmanın ötesine geçerek ralli dünyasında da kendini kanıtladı. Fabia Rally2, Rally2 evo ve Fabia RS Rally2 gibi versiyonlarıyla kendi kategorilerinde tüm zamanların en başarılı ralli otomobillerinden biri haline geldi.

Ulaşılabilir mobiliteye kaliteli bir yaklaşım getiren Fabia, Skoda’nın DNA’sındaki sadelik, işlevsellik ve sağlamlık değerlerini başarıyla temsil etmeye devam ediyor.