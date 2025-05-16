Haydi gençler piste: TOSFED yıldız adayları arıyor!

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Fiat iş birliğiyle düzenlenen “TOSFED Yıldızını Arıyor” projesi, gençlere bedelsiz yarış pilotu olma fırsatı sunuyor. Körfez yarış pistinde gerçekleşecek organizasyonda 28 yaş ve altı gençler teorik derslerin ardından pistte tur zamanı için ter dökecek, işte detaylar:

Ehliyet sahibi, 28 yaş ve altı gençleri otomobil sporlarına kazandırmayı hedefleyen “TOSFED Yıldızını Arıyor” projesi Körfez Yarış Pisti’nin kapılarını gençler için açacak. Katılımcılar, teorik eğitimlerin ardından Fiat Egea yarış otomobilleri ile zamana karşı yarışacak.

İki ayrı grup halinde planlanan elemelerin ilk kayıtları 16 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında, elemeler ise 23-24-25-26-27 Haziran tarihlerinde olacak. İkinci eleme grubu kayıtları ise 01 Temmuz-01 Ağustos arasında yapılırken, ikinci grubun elemeleri 26-27-28-29-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Elemeler sonrasında verilecek ileri seviye eğitimler ve final elemelerinin ardından, en hızlı 10 erkek ve 4 kadın sürücü, herhangi bir bedel ödemeden Fiat Egea yarış otomobilleriyle 2025 TOSFED Yıldızını Arıyor serisinin 3 yarışında yer alma fırsatı elde edecek.

FEDERASYON 6 YILDA 3 BİN SPORCU YETİŞTİRDİ

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Altı yıldır 3.000'e yakın genç sürücüyü otomobil sporlarıyla tanıştırdığımız sosyal sorumluluk projemiz TOSFED Yıldızını Arıyor'a, bu yıl da devam ediyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ehliyet sahibi tüm gençlerimize açık olan bu projemiz sayesinde, yeni yetenekleri sporumuza kazandırmaya devam edeceğiz.