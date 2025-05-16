BYD, Avrupa merkezini Macaristan’a kuracağını açıkladı!

Çin merkezli otomotiv devi, Avrupa’daki stratejik yapılanmasını yeniden şekillendirmeye başladı. Avrupa genel merkezini Hollanda’dan Macaristan’a taşıyacağını duyuran BYD ile Macaristan hükümeti arasında imzalanan stratejik iş birliği anlaşması kapsamında 2 bin kişiye ek istihdam sağlayacak.

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto’nun duyurduğu anlaşmaya göre, şirket Budapeşte’de yeni bir iş ve Ar-Ge merkezi kuracak. Bu gelişme, BYD ile Macaristan hükümeti arasında imzalanan yeni stratejik iş birliği anlaşması çerçevesinde hayata geçiriliyor.

Budapeşte’de kurulacak merkez için BYD, 250 milyon euro yatırım yapacak, Macar hükümeti ise bu projeye 50 milyon euro hibe sağlayacak.

sağlayacak. Başta Reuters olmak üzere Avrupa basınının manşetlere taşıdığı anlaşma çerçevesinde, ilk aşamada yıllık üretim planı 200 bin adet olarak bildiriliyor.

olarak bildiriliyor. Yatırımın toplamda 4,1 milyar euroya kadar çıkabileceği ifade edilirken, potansiyel istihdam kapasitesi ise 350 bin adede ulaşabileceği ifade ediliyor.

AVRUPALI TEDARİKÇİLERLE ÇALIŞACAK

Ülkenin Başbakanı Viktor Orban ile BYD Kurucusu ve CEO’su Wang Chuanfu başkent Budapeşte'de imza töreninde bir araya geldi. Markanın yeni Avrupa genel merkezi olarak Macaristan’ı seçtiklerini açıklayan Chuanfu, gelişmiş bir Ar-Ge merkezi için düğmeye bastıklarını dile getirerek “Yeni merkezimizde sağlanacak 2 bin kişilik istihdamın yüzde 90’ını mühendisler oluşturacak. Merkezin üreteceği patentlerin en az %50’si Macaristan’da tescil edilecek ve mümkün olduğunca çok sayıda yerel işletme ve tedarikçiyle ortaklık yapmaya çalışacağız” ifadeleri kullandı.

İmza töreninde ve sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Başbakan Orban ise, Çin’i elektromobilite alanında küresel bir lider olarak gördüklerini belirtti. Macaristan’ın, Pekin ile artan ikili ticaret ve yatırımlara büyük önem verdiğini ifade eden Orban, Çin mallarına uygulanan AB tarifelerine karşı olduğunu ve Avrupa Birliği’ni karşılıklı saygıya dayalı ekonomik iş birliğine davet etti.

TÜRKİYE PLANLARI DA GÜNCELLENDİ

2025'in ilk çeyreğinde hibrit otomobil satışları, AB otomobil pazarının yüzde 35,5’ini oluşturdu. BYD yönetimi de Avrupa müşterisinin taleplerine göre üretim planlarını hızlıca revize etmeye başladı. Türkiye’de kurmayı planladığı fabrikada sadece elektrikli değil, aynı zamanda şarj edilebilir hibrit (PHEV) araçlar da üretme kararı alan şirket, Avrupa’da yükselen hibrit talebine Türkiye’den cevap vermeyi hedefliyor.

2026 Mart ayında yıllık 150 bin araçlık kapasiteyle üretime başlayacağı açıklanan BYD Manisa fabrikası, bu noktada stratejik bir önem kazanıyor.

Yaklaşık 1 milyar euroluk yatırımla hayata geçirilecek tesis, yalnızca üretim değil, aynı zamanda bir inovasyon üssü olarak da hizmet verecek.

Macaristan’ın yanı sıra Manisa’ya da Ar-Ge merkezi kurmayı planlayan BYD’nin bu adımı, Türkiye’yi yalnızca üretim değil, teknoloji geliştirme açısından da bölgesel bir güç haline getirecek.