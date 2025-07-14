Scania servis ağını genişletiyor

Scania, Türkiye genelindeki satış ve satış sonrası hizmet ağını güçlendirmeye devam ediyor.

ALİ ÇELİK - Bu kapsamda markanın Erzurum, Bolu ve Kocaeli’de ERZ Ağır Vasıta, Çarıkcı Bolu ve Mertrucks ile yeni yetkili satıcı ve servis noktaları faaliyete geçti.

Bu yeni tesislerle birlikte Scania’nın Türkiye’deki hizmet ağı, 15 yetkili satıcı ve 19 yetkili servise ulaşırken söz konusu noktalar sayede müşterilerine sunduğu hizmet kalitesini yükseltirken, servis süreleri de kısalmaya başladı.