Gece yarısı yürekler ağza geldi! Önce Erzurum sonra Ege sallandı, artçılar sürüyor

Son dakika... Ege Denizi'nde gece yarısı peş peşe meydana gelen depremler dikkat çekti. Erzurum'da da halk şiddetli sarsıntıya uyandı, AFAD ilk verileri paylaştı. İşte son depremler...

Korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Bursa’nın Gemlik ilçesinde 4,2’lik sarsıntının ardından dün de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Uzmanlar 'tehlikeli bir yer' yorumunda bulunurken gece yarısı Erzurum ve Ege Denizi'nde de şiddetli sarsıntılar oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk verileri duyurdu.

ERZURUM'DA DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Erzurum'un Köprüköy ilçesinde gerçekleşen depremin büyüklüğünü 3,9 olarak duyurdu. Saat 01:23 sularında gerçekleşen sarsıntının derinliği ise 6 kilometre olarak kaydedildi. Depreme uykularında yakalanan bölge halkı büyük korku yaşadı. Aynı yerde artçı depremlerin devam ettiği öğrenildi.

EGE BEŞİK GİBİ

Sismik hareketliliğin devam ettiği Ege Denizi'nde de peş peşe gerçekleşen depremler dikkat çekti. AFAD bu depremin hemen ardından verileri paylaştı. Dün akşam başlayan sarsıntılar gece boyu sürdü. Son olarak saat 02:25'te 3,9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Derinliği ise 7 kilometre olarak kayıtlara geçti. Herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.