Formula E serisine DS’ten şıklık imzası

Formula E’de ikişer defa pilotlar ve takımlar çifte şampiyonluğu bulunan DS Automobiles, ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası’nın 10. sezonunun sekizinci yarışı olan Monaco yarışına özel bir tasarımla katılacak. “Grand Gala” İsmi verilen formula aracının pilotları ise tasarımla uyumlu yarış tulumları ve kasklarla da boy gösterecek.

ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası, her yıl olduğu gibi bu yıl da Monaco’ya uğrayacak. DS Automobiles, motor sporlarına ev sahipliği yapan köklü geçmişiyle dünyanın en önemli yarış etkinliklerinden biri olan Monaco E-Prix’inde bu kez özel bir tasarımla yer alacak. 27 Nisan’da düzenlenecek olan bu özel yarışta sürücü koltuğunda iki Formula E şampiyonluğu bulunan ve 2019 Monaco E-Prix yarışını kazanan Jean-Eric Vergne ile takım arkadaşı 2022 Formula E şampiyonu olan ve aynı yıl Monaco E-Prix yarışını kazanan Stoffel Vandoorne yer alacak.

Pilotlar ayrıca, DS E-TENSE FE23 “Grand Gala” yarış aracının büyüleyici renkleriyle uyumlu yarış tulumları ve kasklarla da boy gösterecek ve “Grand Gala” tasarımına sahip özel bir DS 7 E-TENSE 4x4 360 yol aracı da pilotların kullanımı için sunulacak.

HEYECANLA BEKLİYORUZ

Bu çok özel yarış etkinliği için yine aynı derecede özel ve benzersiz bir araç geliştirdiklerini söyleyen DS Performance Direktörü Eugenio Franzetti, şu değerlendirmeyi yaptı: “Monaco’nun dört bir yanında karşılaşabileceğiniz gala etkinliklerinden ilham alan otomobilimiz bu kez ‘Grand Gala’ olarak adlandırılan ve Monaco yarışı için özel olarak tasarlanan takım elbisesiyle karşımıza çıkacak. Olağanüstü araç kaplamasının yanı sıra pilotlar için de ‘Grand Gala’ temasından ilham alan muhteşem tulumlar ve kasklar tasarladık. Jean-Eric ve Stoffel’in Monaco turlarında kullanacağı ve yarış aracımızla aynı kaplama tasarımına sahip DS 7 E-TENSE 4X4 360 için de aynısı geçerli.”

DS Automobiles’in Formula E’ye katılmasından bu yana elde edilen önemli başarılar ise sırası ile şu şekilde: