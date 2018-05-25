Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da tarihin en gergin seçim öncesi süreçlerinden biri yaşanıyor. Dört adayın yarışacağı seçimde mevcut başkan Mustafa Cengiz ile eski başkan Dursun Özbek arasında her geçen gün düello yaşanırken, her alanda rekabet giderek artıyor. Sosyal medya savaşları da başlarken, Mustafa Cengiz’in geçtiğimiz gün yaptığı “Akhisar maçı öncesi haciz geldi otobüsümüze. Çıldırdım ben tabii. Bu haciz 11 bin TL’lik bir bilgisayar için geldi” açıklamasıyla Dursun Özbek yönetimini topa tutarken, bu açıklama da camiada bomba tesiri yaptı. Özbek cephesi ise bu açıklamaya bir hayli öfkelendi.



50 bin lira

Dursun Özbek’in yeni yönetim listesinde bulunan ve bu sebeple kısa süre önce GSYİAD Başkanlığından istifa eden Metin Öztürk “Böyle konuşuyorlar, ‘11 bin lira için haciz geldi’ diyorlar da, şampiyonluk kutlaması için biz para yolladık” ifadelerini kullandı. Öztürk, kutlamalar için 50 bin lira civarında bir parayı kulübe yolladıklarını söyledi. Öztürk’ün bu sözlerini duyan Başkan Mustafa Cengiz de, hemen soruşturma başlattı ve Pazarlama Müdürü Kerem Ertan’la görüştü. Şampiyonluk kutlaması öncesi girdilerin kulübe nereden geldiğini öğrenmesini istedi.