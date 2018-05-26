Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi



Galatasaray’da bugün gerçekleşecek seçimde güçlü bir listeyle yarış içerisinde olacak Ozan Korkut gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Birkaç yıllığına değil, 10 yıllığına göreve talip olduklarını belirten Korkut, “10 yıl sonra Galatasaray’ı nerede konumlandırıyorsunuz” sorusuna “Avrupa’nın zirvesinde” diye cevap verdi. Korkut, “Rakiplerimiz Manchester United’ın 678, Real Madrid’in 676, Barcelona’nın 650 milyon avro geliri var, biz ise 130-140 milyon avrolar seviyesindeyiz. Demek ki 4 kat büyümemiz lazım. Bunu ancak uzun süreli vizyon ve planlamayla yakalayabiliriz. Galatasaray’ın DNA’sında bu başarıyı elde etme kodu mevcuttur” ifadelerini kullandı.



35 senedir G.Saray’dayım

44 yaşındaki başkan adayı “Ozan Korkut genç” yönündeki tepkilerle ilgili, “Genç lafı bana bir ailenin bireyi olduğumu hatırlatıyor. Hiç gocunmuyorum ama dünyadaki en büyük şirketleri yöneten kişilere göre kıyasladığınızda hepsi 30’lu yaşlarda yaşlı bile sayılır. Genç derken dinamizmi kastediyorlarsa teşekkür ederim. Bizim kurucumuz Ali Sami Yen lise çağındayken bu vizyona sahip olmuş. Burada önemli olan yaş değil Galatasaray tecrübesidir. Ben 9 yaşımdan beri 35 senedir Galatasaray’ın içindeyim. Galatasaray’ın hem sporcusuyum, hem lisesinde okudum, kulübün her yerinde bulundum. Galatasaray tecrübesine en fazla sahip olan adayım” diye konuştu.

Korkut’tan inciler

∂ Tekrar Avrupa’nın zirvesinde kalıcı bir kulüp hâline geleceğiz. Ama doğru maliyetle, doğru bütçe disipliniyle.

∂ Siz çok iyi bir takım kurabilirsiniz aynı takım 50 milyon avroya kurabileceksek, niye 70 milyon avroya kuruyoruz.

∂ Ben hem taraftarım, hem tribünde bulundum, hem sporculuk yaptım, şu an da başkanlığa adayım. Bu saydığım unsurların hepsi birdir.

∂ Üç senelik süre içerisinde basketbolda ait olduğumuz yere dönmek için elimizden geleni yapacağız.