Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da sarı kırmızılı taraftarların istediği oldu ve mevcut başkan Mustafa Cengiz görevine devam etti. Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu'ndan daha fazla oy alarak rakiplerini geride bırakan Cengiz, ikinci kez Galatasaray başkanlığı görevine seçildi.

Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy sayımı işlemi sürerken, 13 sandık sonunda Mustafa Cengiz farkı 737 oya yükseltti.

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrede, açılan 13. sandıktan Mustafa Cengiz'e 174, Dursun Özbek'e 54, Ozan Korkut'a 44 ve Ali Fatinoğlu'na ise 8 oy çıktığı duyuruldu. Toplam 282 oyun kullanıldığı sandıkta, 2 oy geçersiz sayıldı.

Açılan 13 sandık sonunda Mustafa Cengiz 1583 oya ulaşırken, Dursun Özbek 846, Ozan Korkut 415 ve Ali Fatinoğlu ise 147 oy topladı.