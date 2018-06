Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe’de 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemin ezici bir üstünlükle sona erdiren Ali Koç ve arkadaşlarını yoğun bir mesai bekliyor. Mali açıdan sıkıntı olmasına rağmen sarı-lacivertli camia, çiçeği burnunda başkandan 10 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son vermesini, 4 yıllık kupa bekleyişini dindirmesini bekliyor. Bugün mazbatasını teslim alacak Ali Koç, ekibiyle birlikte öncelikle kulübün mali tablosunu masaya yatıracak. Daha önce, 400 milyon avroluk bir borcu, 200 milyon liralık da bir faiz yükü olduğu açıklanan sarı-lacivertlilerde bu süreci finansal işlerden sorumlu yönetici Burhan Karaçam değerlendirecek. Kulübün gelirleri, giderleri, varlıkları incelendikten sonra borç yükünü azaltacak harita belirlenecek. Borç miktarı kamuoyuyla da paylaşılacak.



Sponsorlar sıraya girdi

Aziz Yıldırım döneminde UEFA’yla imzalanan Finansal Fair Play anlaşması devam ettiği için Ali Koç ve ekibi transferde rahat davranamayacak. UEFA’ya verilen yeni sezonu sıfır zararla kapatma taahhüdü sebebiyle, yine bonservis geliri ölçüsünde transfer harcaması yapılabilecek. Bunun dışında bonservisi elinde olan oyuncularla masaya oturulacak ya da “kiralık formülü” devreye sokulacak. Ancak mali açıdan kısa sürede önemli gelirler elde edilmesi de bekleniyor. Başkanlık koltuğuna Ali Koç’un oturmasıyla birlikte bir çok firma sarı-lacivertlilerle sponsorluk anlaşması yapmak için sıraya girmiş durumda. Acıbadem’in sonlandırdığı forma sponsorluğu için şimdiden 3 firmanın teklifte bulunduğu belirtiliyor. Taraftarların kombinelere ve Fenerium’lara hücum edecek olması da yeni yönetimi umutlandırıyor.



Futbolcu fabrikası olacak

Tabii Başkan Ali Koç’un seçim sürecinde kulübün kasasına koymayı vadettiği hatırı sayılır sermayeyi de unutmamak gerek. Koç bizzat telaffuz etmese de hibe edeceği rakamın 100 milyon avro olduğu belirtiliyor. Ali Koç ve ekibi bu zorlu süreci profesyonel bir çalışma grubuyla aşmayı planlıyor. Kulüp bünyesinde profesyonel isimlere görev verecek olan Koç’un yönetimi, bu çalışanları denetleyecek. Sarı-lacivertlilerin geleceği ise altyapı hamlesiyle garanti altına alınacak. Kurulacak yeni sistemle A takıma futbolcu yetiştirilecek. Hem transfer maliyetleri azalacak hem de satışlardan önemli gelir elde edilecek. Bu çalışma kurulacak scout ağıyla desteklenecek. Pilot takım olarak da Türkiye’den değil Almanya’dan bir takımla anlaşma sağlanacak.

Görüşmeler başlıyor

Sarı-lacivertlilerde yeni yönetimin iç transfer turu başlıyor... Yeni başkan Ali Koç, bugün Fenerbahçe başkanı olarak ilk maçını izleyecek. Fenerbahçe Doğuş ile TOFAŞ’ın karşı karşıya geleceği Süper Lig play-off final serisinin ilk maçında tribündeki yerini alacak olan Koç, Zeljko Obradovic’le de bir araya gelecek. Koç, efsane hocaya beraber çalışmak istediğini söyleyecek. Başkan Ali Koç’un görüşme listesinde yer alan isimlerden biri de sözleşmesi sona eren Volkan Demirel. Kaptanın kulüpte kalmasını isteyen Ali Koç’un Volkan’a 1 yıllık sözleşme teklif edeceği belirtiliyor. Kariyerini Fenerbahçe’de sonlandırmak isteyen Volkan’ın da devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu arada babasının başkanlık yaptığı kulüpte Şen adını yönetici olarak sürdürecek Ali Şen’in oğlu Metin Şen camiaya söz verdi. “Bu kutsal göreve bizi layık gören başta büyük başkan Ali Koç olmak üzere tüm genel kurul üyelerine tüm yüreğimle binlerce kez teşekkür ederim” diyen Metin Şen “Sizlere layık olmak için her şeyi yapacağıma söz veriyorum. Her zaman her yerde en büyük Fenerbahçe” diye konuştu.

Hisseler tavan yaptı

Ali Koç’un başkanlığa seçilmesi borsayı da etkiledi. Fenerbahçe Futbol AŞ hisseleri yükselişe geçti. Güne yüzde 7,59 değer kazanarak 42,50 TL’den başlayan Fenerbahçe hisselerinin fiyatı, en yüksek 44,36 TL’yi görmesinin ardından günü 42,40’tan kapattı. Hisseler, yatırımcısına önceki kapanışa göre yüzde 7,34 oranında kazandırdı.



Tören statta olacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yeni yönetim kurulu, bugün mazbatalarını alacak. Saracoğlu’nda 18.00’de gerçekleştirilecek törende Genel Kurul Divan Başkanı Vefa Küçük önce Koç ve yönetimine, ardından kurullara mazbataları sunulacak. Öğleden sonra yapılması planlanan törenin taraftarlara açılması hâlinde stadın tıklım tıklım dolması bekleniyor.



Zafer kutlaması

Ali Koç ve ekibi başkanlık sevincini beraber yedikleri yemekte kutladı. Kalamış’taki buluşma keyifli anlara sahne olurken, bazı taraftarların oluşturduğu izdiham sebebiyle kısa süreli gerginlik yaşandı. Mekân personeliyle taraftar arasında yükselen tansiyon çabuk yatıştı ve sonrasında eğlence devam etti.



Dünya, Fener’i konuşuyor

Ali Koç’un Fenerbahçe başkanlığına seçilmesine süreci yakından takip eden dünya basını da duyarsız kalmadı. Seçim öncesi yarışı haberleştiren The New York Times, dün “Fenerbahçe başkanını Ali Koç olarak seçti” başlığıyla verdiği haberde Koç’un Aziz Yıldırım’a yüzde 75’lik fark attığını vurguladı. France 24 kanalı ise “20 yıl sonra Türk zengin iş adamı Fenerbahçe’nin önderi” başlığını kullanırken, The Global Post da, Türkiye’nin zengin ailerinden birinin üyesi olan Ali Koç’un Fenerbahçe’nin 37. başkanı olduğunu yazdı.