Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Burak Yılmaz’ı yeniden Beşiktaş’a transfer etmek için ince ince çalışıyor. Yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon başında siyah-beyazlılara imza atmak üzereyken taraftarın baskısı sonucu transfer gerçekleşmemişti. Hatta Şenol Güneş bu duruma çok tepki göstermiş, Negredo da mecburen transfer edilmişti. Şimdi ise hem Başkan Orman, hem de Şenol Hoca takıma Burak Yılmaz’ı kazandırmakta kararlı. Fikret Orman geçtiğimiz sezon yıldız oyuncunun gelmemesi için yapılan kampanyanın yanlış olduğunu belirterek “Sonuçta millî bir futbolcudan bahsediyoruz. Böyle isimleri değersizleştirmeye çalışmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Burak Yılmaz çok iyi bir Beşiktaşlıdır. Ben de onun Beşiktaşlı olmasından dolayı gurur duyorum” ifadelerini kullandı.



Taraftarı temsil ediyorum

Taraftara rağmen Burak’ı transfer etmekte kararlı olan Orman’ın “Elbette taraftarların fikirleri önemli ama insanlar bazen duygusal davranarak yanlış düşüncelere kapılabiliyor. Ben Beşiktaş’ın başkanıyım ve taraftarları da temsil ediyorum. Onların ne istediğini çok iyi biliyorum. Bu yüzden onların hoşuna gitmeyecek bir iş varsa ilk önce ben karşı olurum” diyerek Burak Yılmaz transferi konusunda taraftarın gönlünün rahat olmasını istedi. Öte yandan yıldız oyuncuyla yapılan görüşmelerde anlaşmanın büyük oranda sağlandığı, Trabzonspor Kulübü ile bonservis konusunda pazarlıkların devam ettiği de gelen bilgiler arasında.

Gitmeye hazırım

Beşiktaş’ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde Valencia’dan transfer ettiği Alvaro Negredo, yönetimin kendisini göndermek istemesi halinde kolaylık tanıyacak. Geçtiğimiz sezon 2.5 milyon avro bonservis ödenerek Valencia’dan alınan ve yıllık ücreti 4 milyon 350 bin avro olan İspanyol golcü, görüşmeye değer bir teklif gelmesi halinde ülke ve lig ayrımı yapmadan takımdan ayrılmaya hazır olduğunu yönetime iletti. Bu arada kesin gönderilecekler listesinde yer alan Boyko, Aras Özbiliz ve Veli Kavlak gibi oyuncularla önümüzdeki hafta bir araya gelecek olan transfer komitesi, üç oyuncuya da gitmeleri için her türlü kolaylığın sağlanacağını aktaracak.

Barkok Kartal’a yakın

Eintracht Frankfurt forması giyen orta saha oyuncusu Aymen Barkok’un Beşiktaş’ın gündeminde yer aldığı iddia edildi. İtalya basınında yer alan haberde Torino’nun transferi bitirmek üzereyken Beşiktaş’ın devreye girdiği ve Fas asıllı Alman oyuncunun siyah-beyazlılara daha yakın olduğu belirtildi.



Mitrovic çıkarıldı

Hırvatistan Millî Takımı’nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Beşiktaş’tan Domagoj Vida’nın yer aldığı kadrodan Matej Mitrovic çıkarıldı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Brugge’da kiralık oynayan Mitrovic’in, Tosic’in satılmasından sonra siyah-beyazlıların kadrosunda tutulması bekleniyor.



Elemeler tamamlandı

Vodafone ve Beşiktaş ortaklığında hayata geçirilen, dünyanın ilk dijital scouting projesi “Geleceğin KaraKartalı”nda bölge elemeleri tamamlandı. Elemeleri geçen 35 çocuğun Nevzat Demir Tesislerinde kampa gireceği öğrenilirken, üç ismin Beşiktaş altyapısına kazandırılacağı belirtildi.