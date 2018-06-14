Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli’nin basının karşısına çıktığı ilk toplantıda gündem tabii ki teknik direktör konusu oldu. Başkan Ali Koç da sorulara Comolli ile birlikte cevap verirken beklenen açıklama gelmedi ama ibrenin Aykut Kocaman’dan yana olduğu görüldü. Mevcut resmin çekilmesinde Aykut Kocaman’ın çok yardımcı olduğunu söyleyen Başkan Ali Koç, “Bana sorarsanız, bu kadroyu ikinci yapmak çok büyük bir başarıdır. Çalıştığı iklim ve ortam açısından da söylüyorum. Önümüzdeki sezon için biz beklentilerimizi, o da kendi beklentilerini söyledi. Yerli hoca ile çalışacaksak Aykut Kocaman ile çalışacağız. Başka hoca olmayacak. Hoca konusunda camia için en sağlıklı kararı vereceğiz” sözlerini kullandı.



Gençlere önem vereceğiz

Aykut Kocaman’la yaptığı toplantının çok verimli geçtiğini dile getiren Damien Comolli ise, “Kocaman’dan her departmanla ilgili rapor alıyorum. Bu raporlar doğrultusunda kararı vereceğim ve onay için yönetime sunacağım” derken, “Fenerbahçe’yi yeni bir kültürle, oynadığı oyunla, genç oyunculara verdiği önemle büyütmek istiyoruz. Hem benim için, hem başkanım için bu çok önemli. Futbolcu alırken, sadece futbolcu olarak bakarız. Bir de bunun insani boyutu var. Futbolcuların da karakterleri vardır. Sadece, iyi insanlar, iyi futbol oynayabilir. En iyi performansı almak için çalışacağız. Herkesin elinden gelenin en iyisini verebileceği bir ortam oluşturmak istiyoruz” şeklinde konuştu.