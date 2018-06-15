Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Haftalardır merakla beklenen UEFA’nın Galatasaray’la ilgili kararı nihayet önceki gün açıklandı... Men cezasının gelmeyeceği açık ve netti. Taraftarın ve camianın asıl merak ettiği UEFA’nın transfer konusuyla ilgili ne yaptırım uygulayacağıydı. UEFA, sarı-kırmızılıların transfer giderinin, gelirinden fazla olmasını istemiyor, “gelir pozitif yönde olacak” diyor. Galatasaray da bu maddeye uymak ve neticesinde kadrosundan futbolcu satmak zorunda... Alternatifsiz ve dar bir rotasyonla geride bıraktığımız sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyen sarı-kırmızılılar, önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi’nde mücadelede edecek. Teknik direktör Fatih Terim de Avrupa’da başarıyı hedefliyor, dolayısıyla takviyenin şart olduğunu yönetime bildiriyor. Şimdi ise top iyi bir muhasebe yapması gereken yönetimde.



Boştakilerle temasa devam

Garry Rodrigues ve Fernando Reges’in takımın en önemli iki oyuncusu olduğunu yönetime bildiren Fatih Terim, takımda başka vazgeçilmezi olmadığını da bildirirken, yöneticiler hareket alanı için gelecek teklifleri bekliyor. Gomis’in bile cazip bir teklif gelmesi hâlinde satışı düşünülüyor. Asıl vitrinde olanlar ise Dünya Kupası’nda boy gösterecek Belhanda’nın yanısıra Feghouli ve Maicon. Bu oyunculardan yüklü gelir elde edilebileceğinin farkında olan sarı-kırmızılı yönetim, bir yandan da bonservis elinde olan futbolcularla da bu süreçte temaslarını sürdürecek. Gelecek sezon takımda düşünülmeyen Eren ile Tolga da takas modeliyle değerlendirilmeye çalışılacak.

‘Donk’u bitirin’

Inter kulübüyle Nagatomo konusunda büyük ölçüde anlaşan Galatasaray, bir yandan da sözleşmesi sona eren Ryan Donk ile kesin olarak sözleşme uzatmayı planlıyor. Teknik direktör Fatih Terim de Hollandalı futbolcuyla sürecin daha fazla uzamadan tamamlanması gerektiğini söyledi.



Cengiz sözü!

Galatasaray Mustafa Cengiz, kulüp dergisinden camiaya seslendi. Cengiz “Büyük bir tevekkülle ve güçlü bir inançla sadece doğru bildiğimiz yolda Galatasaray’ın menfaatlerini önde tutarak ilerlemeye devam edeceğimize söz veriyoruz” ifadelerini kullandı.