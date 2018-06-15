Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş sağ bek transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yaklaştı. İsviçre’de Basel takımında forma giyen Michael Lang’ın, Dünya Kupası’ndan sonra İstanbul’a gelip Beşiktaş’a imza atması bekleniyor. Basel kulübüyle görüşmeleri yürüten Umut Güner yaptığı pazarlıklar neticesinde 8 milyon avroluk bonservis bedelini 6 milyon avroya kadar çekti. Beşiktaş’ın ise maksimum 5 milyon avroya çıkabileceği belirtilirken, İsviçre ekibinin de bu rakamı kabul edeceği öğrenildi. İsviçre, Dünya Kupası’nda gruplardan çıkamazsa 27 yaşındaki oyuncu Rusya’dan direkt olarak İstanbul’a gelecek ve kendisini Beşiktaşlı yapan sözleşmeye imza atacak.

Anlaşma 4 yıllık

Öte yandan Lang ile yapılacak kontratın 4 yıllık olacağı da gelen bilgiler arasında. Takımın tecrübeli ismi Gökhan Gönül’ün sık sık sakatlanması sebebiyle Şenol Güneş’in isteği doğrultusunda siyah-beyazlılar uzun süredir sağbek arıyordu. Savunmanın sağını Lang ile kapatmayı planlayan Beşiktaş’ın golcü transferinde ise eli kolu bağlanmış durumda. Negredo’nun “Gitmeye hazırım” mesajına rağmen kendisine Beşiktaş’tan aldığı gibi 4,5 milyon avroluk yıllık ücret önerilmemesi sebebiyle İspanyol golcü kendisine gelen teklifleri beğenmiyor. Bu arada Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Oğuzhan Özyakup ile 2022 yılının sonuna kadar sözleşme imzaladı.