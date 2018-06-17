Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otkrytie Arena dün Dünya Kupası tarihinin en ilginç maçlarından birine şahitlik yaptı. 340 bin nüfuslu İzlanda ile dünyanın en güçlü millî takımlarından biri olan Arjantin’i buluşturan mücadelede 1-1’lik skorla sonuçlandı. Heyecan dozu yüksek mücadelede gözler elbette Rusya’ya kariyerindeki tek eksik olan Dünya Kupası’nı kazanmak için gelen Lionel Messi’deydi. İzlandalı oyuncuların topu rakibe bırakıp, dar alanda yaptığı savunma karşısında zorlanan Messi ve arkadaşları maç boyunca topla oynama konusunda tartışılmaz bir üstünlük kursa da pozisyon üretmekte aynı oranda zorlandı. 19’da Aguero’dan gelen gole 23’te Finnbogason ile cevap veren İzlanda, tarihinin ilk Dünya Kupası golünü kaydederken, devre arasına da bu skorla gidildi: 1-1.

Messi’ye geçit yok

Her iki takımın da aynı 11’le başladığı ikinci yarıda da ilk yarının kopyası bir oyun vardı. Maçın gidişatını değiştiren hamle ise beklendiği gibi Sampaoli’den geldi. Çok eleştirilmesine neden olan çift ön liberolu sistemden 54. dakikada vazgeçen tecrübeli teknik adam, Biglia-Banega değişikliğiyle takımını daha ofansif bir yapıya taşıdı. Bu değişikliğin 10 dakika sonrasında penaltı vuruşu kazanan Arjantin’de topun başına geçen isim Messi oldu ancak yıldız oyuncu kariyeri boyunca kaçırdığı kritik penaltılara bir yenisini daha ekledi. Maçın son bölümünde savunmasında açık vermeyen İzlanda Messi’ye de boş alan bırakmadı ve 90 dakika 1-1’lik eşitlikle noktalandı. Gruptaki ikinci maçlarda Arjantin’in rakibi Hırvatistan olacak. İzlanda ise Nijerya karşılaşacak.