Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’ya Jose Paolo Guerrero oynayacak mı, yoksa oynamayacak mı tartışmalarıyla gelen Peru, 36 yıl sonra katıldığı kupaya galibiyetle başlamak istiyordu. Yüksek bir tempoda geçen maçta Güney Amerika ekibi VAR kararıyla verilen penaltıyı 45’te Christian Cueva ile tribünlere attı. Danimarka’yı grupta avantajlı konuma getiren gol ise 59’da Tottenham’ın yıldızı Christian Eriksen’in pasında topla buluşan Leipzig’in golcüsü Yussuf Poulsen’den geldi. Bu sonuçla Danimarka C Grubu’nda Fransa ile birlikte 3 puana ulaşan iki takımdan biri olurken, Peru da Avustralya gibi ilk maçlar sonunda puanla tanışamadı.