Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Ahmed Musa, 2 gol atarak yıldızlaştığı İzlanda maçının ardından transferle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Geleceğinin henüz netleşmediğini ve Leicester ile 2 hafta içinde bir karar alacağını kaydeden Musa, "CSKA'ya gitmeden önce 6 ay oynamadım. Benim tekrar değerlenmemi sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. Geleceğim henüz net değil, CSKA Moskova'ya çok teşekkür ederim ancak Leicester'a geri dönmek zorundayım. Önümüzdeki 2 hafta içinde Leicester'da kalıp kalmayacağıma karar vereceğiz. CSKA olmasaydı, Dünya Kupası'nda olamazdım. Eğer tekrar CSKA'ya transfer olma şansı yakalarsam, bunu değerlendireceğim" ifadelerini kullandı.

AHMED MUSA'NIN MENAJERİ: "G.SARAY İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Konu hakkında İtalya basınına açıklama yapan Musa'nın menajeri, "Galatasaray ile görüşüyoruz. Galatasaray harika bir kulüp ve Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak. Cazip bir yer ancak başka teklifler de var. Ahmed, Dünya Kupası'ndan sonra karar verecek" ifadelerini kullandı.