Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Teknik direktörlüğe Phillip Cocu’yu getirdikten sonra transfer operasyonunu hızlandıran Fenerbahçe’de öncelikli hedef golcü. Geçen sezon Soldado, Fernandao, Janssen’in görev yaptığı mevkii için dünyaca ünlü adaylar var. Fernandao’yu satan sarı-lacivertliler, Janssen’in de kiralık sözleşmesi sona erdiği için bu bölgeye iki isim birden almayı planlıyor. Cocu’nun talepleri doğrultusunda hareket eden Sportif Direktör Damien Comolli, Soldado’yu yedekte bırakacak oyuncular üzerinde yoğunlaşırken, ön plana çıkan isimler Janssen, Bas Dost ve Alcacer. Fenerbahçe’yi ve Süper Lig’i tanıyan Vincent Janssen’i bir kez daha, ancak daha makul şartlarda kiralamak için çaba sarf eden Fenerbahçe, çok sayıda talibi olan Bas Dost ve Alcacer’de de geri adım atmıyor.

Kıran kırana pazarlıklar

Tottenham’ın yeni sezon planlamasında forma giymekte zorlanacağını düşünen Vincent Janssen, yeniden sarı-lacivertli formayı giymek için İngiliz ekibine baskı yapıyor. “Fenerbahçe’de oynamak istiyorum. Transferimde kolaylık sağlayın” ısrarındaki Janssen adım adım Kadıköy’e yaklaşırken, Fenerbahçe, Bas Dost ve Alcacer için de baskıyı sürdürüyor. Sporting’le sözleşmesini fesheden 29 yaşındaki Hollandalı Bas Dost’un çok sayıda talibi olmasına rağmen Phillip Cocu kozuna güvenen sarı-lacivertliler, imkansız görünen Alcacer için ise Barcelona Yönetimi’ni ikna etmeye çabalıyor. Barça, Griezmann’ın Atletico’da kalması üzerine Alcacer’i kadroda tutma kararı alsa da, Comolli, teklifi artırarak Katalan ekibinin inadını kırmaya uğraşıyor.