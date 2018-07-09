Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’deki değişim süreci sonrası beklenen transferlerin hâlâ gerçekleşmemesi camiada tansiyonun yükselmesine sebep olurken, Sportif Direktör Damien Comolli duruma el attı. Sarı-lacivertlilere imza atarken “Yeni transferleri kampa yetiştirmek istiyorum” diyen Fransız, Jack Wilshere’ın direkten dönmesiyle yaşanan gerginlik üzerine “Panik yapmayın mesajı verdi. “Taraftarlarımız endişelenmesin” vurgusu yapan Comolli “Her şey kontrolümüz altında. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz, paniğe gerek yok. En iyi ve en doğru transferleri yapmak için çaba sarf ediyoruz” ifadesinde bulundu. Tecrübeli futbol adamı “Scout ekibimiz birçok ülkede çalışmalarını sürdürüyor. En iyi isimleri Fenerbahçe’ye kazandıracağız” sözleriyle camianın gönlüne su serpti.



Ali Koç konuşacak

Bu arada Başkan Ali Koç’un da 10 Temmuz Salı günü sarı-lacivertli camiaya sesleneceği öğrenildi. Seçim sürecinde şeffaflık sözü veren Ali Koç ve ekibi göreve geldikleri günden beri inceledikleri kulübün hesaplarını netleştirerek mali tabloyu ortaya çıkardı. Koç’un salı günü düzenleyeceği basın toplantısında Fenerbahçe’nin borcunu kamuoyuyla paylaşacağı belirtildi. Temlik altındaki gelirleri, ipotek edilen varlıkları, faiz yükünü detaylarıyla anlatacak olan Ali Koç, eski yönetimin yaptığı harcama kalemleri hakkında da kapsamlı bir sunum yapacak. Ortaya çıkan mali durumu nasıl istenilen duruma getireceklerini de ifade edecek olan Başkan Ali Koç’un, bu süreçte özellikle futbol takımına yapacakları takviyeler hakkında da bilgi vermesi bekleniyor.

Cocu’dan geçer not

Fenerbahçe’yle çıktığı ilk maçtan beraberlikle ayrılan teknik direktör Phillip Cocu, öğrencilerinin performansından memnun kaldı. İstanbulspor maçı sonrası kısa bir toplantı gerçekleştiren Hollandalı “Sonuca takılmayın. Önde basmayı başardık, rakip üzerinden baskı kurduk. Çok fazla pozisyon ürettik” diye konuştu.



Elif Elmas geliyor

Geçen sezon çıkmayan lisansı, dinmeyen bel ağrısı nedeniyle formadan uzak kalan Elif Elmas, Phillip Cocu’yla patlama yapmak istiyor. Cocu, yakından ilgilendiği genç Makedon’un İstanbul maçındaki performansından son derece memnun kaldı. Hollandalının Elif’i geleceğin takım lideri olarak hazırlayacağı belirtildi.



N’Koudou ısrarı

Cocu’nun, PSV’de benimsediği 4-3-3 sistemini Fenerbahçe’de de sürdürmek istemesi sarı-lacivertlilerin N’Koudou ısrarını körüklüyor. Comolli, 23 yaşındaki sol açığı, Tottenham’dan kiralayabilmek için şartları zorluyor. Görüşmeler olumlu geçerken, N’Koudou’nun da sıcak baktığı belirtiliyor.

Soldado şoku!

Fenerbahçe sezona şanssız başladı. İstanbulspor’la oynanan hazırlık maçında sakatlanan Roberto Soldado’nun sol el tarak kemiğinde kırık tespit edildi. Ameliyat edilen İspanyol oyuncunun Şampiyonlar Ligi ön elemesine yetişeceği öğrenildi. Öte yandan Fernandao’nun satılması ve Janssen’in kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından takımın tek santrforu durumunda olan Soldado’nun sakatlanması üzerine Fenerbahçe’de yeni golcü arayışları hız kazandı.