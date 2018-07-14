Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın Avusturya kampına katılan Teknik Direktör Şenol Güneş’in yeni yardımcıları Guti Hernandez ve İlhan Mansız, iddialı açıklamalarda bulundu. İspanyol çalıştırıcı Guti “Real Madrid’de rahattım. Buradan teklif gelince A Takım düzeyince çalışmak cazip geldi. Teknik direktörlük hayatım yeni başladı. Şenol Hoca’nın yanında olmak ve ondan bir şeyler öğrenmek büyük avantaj” dedi. Bu sezonun zor olacağını belirten Beşiktaş’ın eski yıldızı “Avrupa Ligi elemelerinin yakın zamanda olması dezavantaj ama bunu başarabilecek gücümüz var. Geçen sene kaybedilen şampiyonluğu, bizim olan kupayı bu sene yeniden kazanacağız” dedi.



Öğrenmeye açım

İlhan Mansız ise Beşiktaş’ın hayatındaki yerinin çok büyük olduğunu belirterek “Zamanında beni kendi evimdeymiş gibi hissettirdiler. Hocamız ve yönetimiz bana güvendi ve buraya getirdiler. Umarım aynı şekilde devam ederiz” dedi. Hocalığa alışması gerektiğini de belirten Mansız “Şenol Güneş’ten öğreneceğim çok şey var. Bana verilen şansı değerlendirmek istiyorum. Öğrenmeye aç bir kişiliğim var. En iyi şekilde hizmet etmek istiyorum” diye konuştu. Takımdaki golcülerin eksikliklerini de gidermek istediğini söyleyen İlhan Mansız “Karar vermelerini kolaylaştırağım, hepsi çok kabiliyetli isimler” ifadelerini kullandı.

Yasin’e açık kapı

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, Beşiktaş’ta oynamak istediğini açıklayan Yasin Öztekin hakkında “O bölgede Babel, Quaresma, Gökhan Töre, Lens gibi isimler var. Ayrılık olursa yerlerine almak istediğimiz isimler var. Yasin’in transferi de bu kapsamda değerlendirilebilir” dedi.

Altyapıya 9 aday

Beşiktaş ile Vodafone ortaklığıyla hayata geçirilen Geleceğin KaraKartalı projesi kapsamında siyah-beyazı takımın altyapısına kazandırılan 9 futbolcu adayı belli oldu. Vodafone Park’ta yapılan seçmelere Başkan Fikret Orman da katılırken, Beşiktaş altyapısına girmeye hak kazanan isimler büyük sevinç yaşadı.