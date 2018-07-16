Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen sezonun parıldayan oyuncularından Giuliano, takımda kalıyor. Brezilyalı oyuncu için ülkesinden ve Avrupa’dan önemli teklifler var.

Flamengo’nun ise ciddi bir teklif yaptığı belirtildi. Ancak Giuliano’nun gidişi, yeni sezona hazırlanan takımın taşlarını yerinden oynatabilir.

Kocaman’ın prensi olan Giuliano’ya, Cocu tarafından daha önemli görevler verilecek. Giuliano, geçen sezon 30 karşılaşmada 14 gol atıp, 5 de asist yaptı. Bazı karşılaşmalarda takımı tek başına sırtlamıştı.

Kazanma alışkanlığının edinilmesinde mimar oldu. Mukavelesi 2021’de sona erecek oyuncunun bu sene daha büyük patlaması bekleniyor.

Oynattığı hücum futboluyla tanınan Phillip Cocu, bu sene ondan daha çok gol atmasını bekliyor. (Akşam)