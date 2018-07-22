Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan ve 3-3'lük beraberlikle sona eren Feyenoord karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu. Cocu, ilk 65 dakika çok iyi bir oyun sergilediklerini ancak son 20 dakika oyundan düştüklerini belirterek maçın büyük kısmında çok büyük etki gösterdiklerini belirtti.

Cocu, "İlk olarak 65 dakika çok iyi bir futbol oynadık. Taraftara oyunumuzu gösterdik. Üst düzey bir oyun sergileyip çok iyi pas yaptık. Çok fazla hareketlilik sağladık. Giuliano ikinci penaltıda çok şanssızdı. Son 20 dakika savaşmadık. Çünkü bazı oyuncular çok yorgundu. Çok fazla 90 dakika oynamamış oyuncularımız vardı. Taktik olarak akıllı olmamız gerekiyordu. Onların hatasını beklememiz gerekiyordu. Futbolun bu tarafını öğrenmek zorundayız. Genç oyuncularımız var ve onların öğreneceğini düşünüyorum. Maçın büyük kısmında çok büyük bir etki gösterdiğimizi söyleyebilirim. İyi bir atmosfer vardı statta” dedi.

“Barış ve Eljif ekstra bir oyun çıkardı”

Barış ve Eljif sıra dışı ekstra bir oyun çıkardığını söyleyen Cocu, “Denk genç oyuncular arasında fark olabiliyor. Eljif’in fizik durumuna baktığımızda çok iyi bir durumu var. 120 dakika aynı şekilde oynayabilir. Barışı’nda bu tarafa biraz daha kendini vermesi gerekiyor. Daha güçlü daha fit olmalı. Kalitesini sahada gerçekten gösterdi. iki genç oyuncumuz son dere olgun bir oyun oynadılar. Başka oyunculara da örnek olacak bir davranıştı” şeklinde konuştu.

ÖZET İZLE: Fenerbahçe 3-3 Feyenoord maçı özeti ve golleri izle (FB, Feyenoord skoru özeti Smart Spor VİDEO) Fenerbahçe Feyenoord hazırlık maçı özeti golleri izle ve FB Feyenoord maçı kaç kaç bitti? gibi detaylar burada yer alıyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada Fenerbahçe ile Feyenoord 3-3 berabere kaldı. Peki FB Feyenoord maçı kaç kaç bitti? İşte FB Feyenoord maçı ile ilgili detaylar...

“Buraya iyi oyuncular getirmek istiyoruz”

Soldado’nun antrenmanlara başladığını belirten Phillip Cocu, “Topla beraber yaptığı çalışmalar söz konusu ve bu pozitif bir durum. Şu anda iyi gözüküyor. Esas durumu takıma katılınca göreceğiz. Biz bu takımın neye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bazı pozisyonlarda yeterince kalabalık değiliz. Buraya iyi oyuncular getirmek istiyoruz. Bunlar kolay değil. Ama her şeyi yapıyoruz takımı iyi bir yere getirmek için” ifadelerini kullandı.

“Bir forvet arayışı içerisindeyiz”

Pozisyonlarla ilgili konuşmayı sevmediğini anlatan Cocu, “Ama iyi bir forvet arayışı içerisindeyiz. Barış da yeni transferlerimizden. Biz onu daha öncede biliyorduk. Eljif’de genç oyuncularımızdan biri ve onu da biliyorduk. Oyuncuyla beraber çalışmak onu iyi değerlendirmenizi sağlıyor. Bu takım için önemli bir oyuncu olacak. Onunla çalışıyor olmaktan çok mutluyum. Genç bir oyuncu ve taktik açıdan kendini geliştiriyor. Kadromuz içindeki genç yeteneklerle liderler arasında dengeyi kurabilmek. Fenerbahçe’ye yeni getireceğimiz oyuncularla bunları bir harmanlamak ve güçlü bir Fenerbahçe oluşturmak istiyoruz” diye belirtti.