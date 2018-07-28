Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sakaryaspor'un genç kalecisi Emircan Seçgin, Galatasaray'a transfer oldu. Sakaryaspor'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, 16 yaşındaki kalecinin sarı-kırmızılı takıma transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

SAKARYASPOR, SONRAKİ TRANSFERDEN PAY ALACAK

Transferle ilgili yapılan açıklamada, "Bu transfer için Sakaryasporumuz Galatasaray'dan 2 futbolcuyu bedelsiz alacak olup, profesyonel 10 karşılaşmaya çıkması halinde 150 bin lira ve sonraki her transferinden yüzde 25 pay alacaktır. Bu açıklama bilgi kirliliğinin önüne geçmek için yapılmıştır." denildi.



