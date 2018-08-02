Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Faruk Ünal

Teknolojik gelişime bağlı olarak futbol dünyasına giren VAR (Video Yardımcı Hakem) sistemi dün TFF’nin Riva Tesislerinde tanıtıldı. Katılım çok yüksekti. Süper Lig kulüpleri başkanlar düzeyinde temsil edildi ve Federasyona tam destek vardı. Video Yardımcı Hakem sistemi, bu sezon Spor Toto Süper Lig, TFF Süper Kupa, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları ile Spor Toto 1. Lig play-off müsabakalarında uygulanacak. Yeni sistem, yalnızca maçın seyrini değiştiren kararlardaki bariz hataları düzeltmek için ve gözden kaçan ciddi olaylarda kullanılacak ancak nihai karar her zaman hakem tarafından verilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu “Türk futbolunun geleceği için tarihî bir adımın başındayız. Genel felsefesi minimum müdahale, maksimum yarar olan VAR sisteminin amacı, hakemin kararını sorgulamak değildir” dedi. Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören “Yeni Türkiye, yeni sistem ile futbolda da yeni bir dönem başlıyor. Lütfen kaos üretmeyin, VAR’a destek verin. Maç biter bitmez sıcağı sıcağına açıklamalar yapmayalım, hakemlerimizi hedef gösteren bildirilerden kaçınalım” diye konuştu. MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ise “Yapmış olduğumuz deneylerde, şehirlerden ışık hızıyla gelen görüntüler neticesinde VAR’ı tek bir merkezden yönetme kararı aldık. Türkiye’de son haftaya girildiğinde 9 maç aynı anda oynansa bile 9 maça aynı anda müdahale edilebilecek” ifadesini kullandı.

Toplantı sonunda Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, TFF yetkilileri ve kulüp başkanlarıyla VAR merkezini gezdi. Kasapoğlu, Konya’da oynanan ve Bülent Yıldırım’ın yönettiği demo maça da bağlandı.

İşte VAR’ın inceleyeceği kararlar...

Goller: Golden önce golün geçersiz olması için bir ihlalin olup olmadığını bildirmek.

Penaltı: Verilen veya verilmeyen bir penaltı kararında açık bir hata olup olmadığını belirlemek.

Yanlış oyuncuya kart verilmesi: Hakemin ihlal yapan takımdan yanlış oyuncuya ihtar veya ihraç vermesi durumunu veya hangi oyuncunun cezalandırılması gerektiğini bildirmek.

Direkt kırmızı kartlar: Verilen veya verilmeyen bir ihraç kararında açık bir hata olup olmadığını bildirmek.