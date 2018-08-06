Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakibi Benfica’da kadroda sıkıntı dikkat çekiyor. Portekiz ekibinin gol umudu Jonas, maç kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Rui Vitoria yaptığı açıklamada, Jonas’ın son dönemde hem transferde Suudi Arabistan’A gitme ihtimali hem de fiziksel kondisyonunun sıkıntı olduğunu dile getirdi. Rui Vitoria, “Benim için net olan şey kadroda olmayacak son günlerde şartlar pek iyi oluşmadı onun açısından, ben bunu fiziksel ya da psikolojik olarak ayırmıyorum bir bütün olarak görüyorum, şu anda hazır değil ve başka bir isim onun yerine kadroda olacak. Bu maç için Jonas’ı kadroya almadık.
Benfica'da Jonas, Fenerbahçe maçında yok
06.08.2018 - 18:41 | Son Güncelleme: 06.08.2018 - 18:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Benfica’nın en önemli isimlerinden Jonas, Fenerbahçe karşısında sahada olmayacak. Teknik direktör Rui Vitoria yaptığı açıklamada golcü oyuncuya forma vermeyeceğini duyurdu.
Etiketler : Benfica'da Jonas,Fenerbahçe,
575056 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/575056.aspx
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Adana Demirspor
0
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0
0
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0
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2
Adanaspor
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Altay
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Altınordu
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Balıkesirspor
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