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Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Furkan Ubeyde Çamoğlu'ndan altın madalya

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Avrupa Tekvando Şampiyonası&#039;nda Furkan Ubeyde Çamoğlu&#039;ndan altın madalya

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu'dan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Ay-yıldızlı sporcu Furkan, finalde Konstantinos Dimitropoulos'u mağlup etti.

Milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 54 kiloda finalde Yunanistan'dan Konstantinos Dimitropoulos'u yenerek altın madalya kazandı. Başkent Belgrad'da bugün başlayan organizasyonda, 40'ı aşkın ülkeden 520 sporcu madalya mücadelesi veriyor.

ALTIN MADALYA KAZANDI

Şampiyonada 19 yaşındaki milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu, erkekler 54 kiloda yarı finalde Hırvatistan'dan Josip Teskera'yı mağlup ederek finale yükseldi. Ay-yıldızlı sporcu Furkan, finalde Konstantinos Dimitropoulos'u yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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