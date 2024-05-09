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Milli boksörü yılan ısırdı! Sporcunun tedavisi yoğun bakımda sürüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Milli boksörü yılan ısırdı! Sporcunun tedavisi yoğun bakımda sürüyor

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli boksör Rabia Topuz'u, Malatya'da kırsal bölgede antrenman yaptığı sırada yılan ısırdı. Topuz'un tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Milli takım kampından dönen Rabia Topuz, dün beraberindeki milli sporcu Hatice Akbaş ve antrenör Kerem Akbaş ile antrenman için Akçadağ ilçesine bağlı Kotan Gölü mevkisine gitti. Rabia Topuz'u kırsal alanda yılan ısırdı.

Kırsal alanda koşu gerçekleştiren Topuz'un ayağını yılan ısırdı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Antrenör Akbaş tarafından ilk müdahalesi yapan Topuz, Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Milli sporcu, buradaki müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Topuz'un tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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