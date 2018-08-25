Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, kaleci Loris Karius'un Beşiktaş'a kiralandığını bildirdi. Bu arada Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius İstanbul'a geldi. İngiliz ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Alman file bekçisinin iki yıllığına Beşiktaş'a kiralandığı kaydedildi.

2016 yılında Almanya'nın Mainz takımından transfer edilen Karius, Liverpool'da 49 maçta forma giydi. İngiliz temsilcisi, yaz transfer döneminde İtalya'nın Roma takımında forma giyen Brezilyalı kaleci Alisson Becker'i 67 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.